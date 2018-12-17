Два жителя Канады выиграли в лотерее 12 млн долларов

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Обладателями очередного джекпота канадской национальной лотереи "6 из 49" стали сразу два человека — победителям, соответственно, придется разделить выигрыш пополам. Но если учесть тот факт, что сумма выигрыша — шестнадцать миллионов канадских долларов (двенадцать миллионов американских), то счастливчики не должны остаться в обиде.

По данным официальных представителей компании OLG, которой принадлежит лотерея "6 из 49", выигрышными номерами стали 11, 12, 22, 36, 46 и 47. Есть еще так называемое бонусное число, в качестве которого в этот раз выпала семерка.

"Нам стало известно о двух победителях розыгрыша. Один из них живет в провинции Онтарио, а второй — на территории одного из центральных регионов Канады. Более точной информации о победителях, к сожалению, на данный момент нет", — говорят представители OLG.

Компания OLG, кроме того, разыграла "утешительный приз" в размере одного миллиона местных долларов (семьсот пятьдесят тысяч долларов США). Его обладателем стал житель Онтарио, которому предстоит сообщить общественности свое имя, чтобы получить деньги — анонимность, по правилам розыгрыша утешительного приза, сохранить нельзя.

Крупнейшая выигранная в лотерее "6 из 49" сумма, почти пятьдесят миллионов американских долларов, была разыграна осенью 2015-го года. Нынешний выигрыш, как видим, гораздо скромнее, но и это довольно неплохие деньги, даже если их разделить на двоих.