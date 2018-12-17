Американец снёс свой дом, но власти обязали его построить точную копию

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Жителя Соединенных Штатов Америки, который купил и снес дом, построенный знаменитым архитектором Рихардом Нойтрой, обязали возвести точную копию уничтоженного здания.

Нельзя (по крайней мере — в США) просто так купить участок с домом от известного архитектора, а затем наводить на нем свои порядки, еще и уничтожая, при этом, значимое культурное наследие — рассудили власти американского города Сан-Франциско (штат Калифорния), обязавшие мужчину по имени Росс Джонстон исправить недоразумение.

Теперь Джонстону предстоит восстановить дом, который он только что снес. Мужчина, что интересно, ранее получил законное разрешение на проведение реставрации исторического здания. Никто же не знал, что под "реставрацией" Джонстон подразумевает полную перестройку дома с нуля.

Местные власти может и не узнали бы о поступке Джонстона, если бы не его соседка — бдительная женщина сразу же написала донос, обнаружив, что соседский дом куда-то исчез.

"Россу Джонстону нужно построить точную копию снесенного им здания, а рядом с новым домом должна появиться табличка, на которой будет написано, что сделал мужчина, и что ему пришлось сделать, чтобы исправить свой поступок", — говорят официальные представители властей Сан-Франциско, отмечая, что если Росс Джонстон надумает продать свой злополучный участок, то обязанность восстановить дом Нойтры перейдет к его следующему владельцу.