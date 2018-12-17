Владимир Древс: что сделать, чтобы стать везунчиком

На турнире по гольфу Бернард Лангер забил мяч на дерево. Бернард не запаниковал, как это сделал бы я. Взял клюшку в зубы, залез на дерево, сбросил мяч вниз и загнал его в лунку. Он выиграл турнир. После к нему подошёл репортёр и сказал: «Господин Лангер, ну и повезло вам». Он ответил: «Чем больше тренируюсь, тем больше мне везет».
ВЕРЮ ЛИ Я В ВЕЗЕНИЕ? Нет! Смотри, как мне везёт по жизни.
В интернете начал работать недавно.
1. За это время моими подписчиками стали почти 200 000 пользователей соцсетей.
2. Обучил более 70 тысяч человек в качестве спикера международного сообщества Easy Business Community.
3. Пригласили на работу в «Школу личного бренда» Чермена Дзотова.
4. Попал в книгу «100 лучших экспертов РФ».
5. Основал благотворительный фонд.
Список можно ещё продолжать и все это назвать везением…
НО ЧТО ЗА ЭТИМ СТОИТ?
Мой распорядок дня:
1. Встаю в 4-5 утра, принимаю душ и 2 часа медитирую.
2. Читаю книги по бизнесу.
3. В 7.00 везу дочь в частную школу, а после еду в офис. В машине слушаю лекции.
4. В офисе работаю примерно до 10.00 утра:
- каждый день отвечаю на сообщения (от 20-100 в день);
- пишу статьи;
- консультирую;
- пишу видео;
- делаю звонки;
- планирую новые проекты;
- готовлюсь к тренингам;
- провожу коуч-сессии.
5. В 10.30 - 11.00 приезжаю домой на обед. Если все же ужинаю, то это – лёгкий ужин из овощей или фруктов.
6. После обеда еду либо в офис, либо забираю дочь со школы, а потом опять в офис, где работаю до 18.00 или 20.00.
7. В 21.00 - 22.00 ложусь спать. Перед сном читаю духовные книги.
8. В воскресенье стараюсь вообще не работать, но пока идёт становление бизнеса, часто работаю до обеда, а потом убираю айфон, компьютер и провожу время с любимыми.
9. Чтобы не сорвало крышу, 3 раза в неделю хожу в спортзал.
Отдал на обучение примерно миллион рублей.
Вложил в рекламу более миллиона рублей.
С 2002 по 2009 годы запустил 6 бизнес-проектов. Четыре из них продал.
С 2015 по 2018 годы учился с утра до вечера на тренингах, проходил коучинги и изучал книги.
Бывают дни, когда меня выбивает из колеи или хочется просто отдохнуть. От такой нагрузки страдаю я и моя семья. Но понимаю, что становление бизнеса длится примерно 2 года и всегда проглатывает целиком.
Как все это назвать везением? А знаешь Криса Гарднера?
В 80-х годах его бросила жена. Он ночевал целый год на улице с двухлетним сыном. По ночам они спали в церковном приюте или на полу общественного туалета станции метро в Сан-Франциско. Еду он с сыном получал, выстаивая очередь с бомжами. Почти весь его маленький заработок уходил на оплату детского сада для сына, чтобы он мог ходить на работу. Крис упорно работал, чтобы стать лучшим стажером в Dean Witter Reynolds (DWR). Знакомая история? Про него сняли фильм "В погоне за счастьем".
Для чего он это терпел? Это же полная невезуха или что-то еще? Но он прорвался и стал биржевым брокером. Пару лет назад его состояние достигло 60 миллионов долларов.
Повезло ему?
НЕТ! Каждому, как нам кажется, везунчику приходилось работать в поте лица!
1. Пересмотри твои цели.
Не ставь цель достать звезду с неба, а научись поднимать упавшие с дерева яблоки. Другими словами, научись зарабатывать реальные деньги. Сейчас очень модно мотивировать миллионами – ставить сразу большие цели.
2. Когда результат достигнут, подними планку на 20-30%. Иначе будет сильное давление и неверие в личные возможности.
3. Не вини себя, если что-то не получается, а пересмотри:
а) методы работы, может быть они устарели или там есть ошибки;
б) может надо изменить характер, к примеру, стать более уверенным.
4. Не распыляйся! Определи одно направление, в котором ты станешь ЭКСПЕРТОМ, и качай себя! «Стань продуктом, в котором нуждается твоя целевая аудитория».
5. Те, кто недооценивают это правило, не смогут добиться большого успеха!
НАЙДИ СЕБЕ НАСТАВНИКА. Это caмый короткий и вaжный путь к успеху. Спроси любого успешного человека, он это подтвердит.
Владимир Древс – номер один в России по позиционированию личного бренда в соцсетях, ученик Бодо Шефера, попал в книгу «100 лучших экспертов России».
Учитель в Школе личного бренда Чермена Дзотова.
Учитель на интернет-платформе ИзиБизи, в которой более 70 тысяч учеников.
Основатель благотворительного фонда «Самсара».
Выступил онлайн и офлайн перед десятками тысяч человек.
Более 200 тысяч подписчиков в соцсетях.
И это все достигнуто за один год работы в интернете.
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