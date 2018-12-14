Подсчитана стоимость праздничного новогоднего стола россиян

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Сотрудники Федеральной службы государственной статистики подсчитали среднюю стоимость корзины продуктов, традиционно приобретаемых жителями России к новогоднему столу. Для того, чтобы встретить 2019 год как следует, россиянам придется выложить более шести тысяч рублей.

Средняя стоимость новогоднего стола, как сообщает информационный портал "Инфореактор", составляет 6259 рублей и 26 копеек. Если сравнивать показатель с прошлогодним, то видно рост на два процента.

В Росстате посчитали, в какие конкретно деньги обойдутся продукты, которые принято покупать для новогоднего стола в РФ. Красная игра, например, стоит сейчас 767 рублей, сливочное масло — 110 рублей, сырокопченая колбаса — 482 рубля, огурцы (консервированные) — 78 рублей, сыр — 148 рублей.

Рыбные деликатесы в среднем по РФ стоят 772 рубля, мясные копчености — 304 рубля, бескостная говядина — 478 рублей, курица — 148 рублей, а рыбные консервы в среднем обходятся в 113 рублей. Конкретная методика определения средней стоимости продуктов вызывает некоторые вопросы, но да ладно, будем полагаться на экспертов Росстата.

Что касается алкогольных напитков, то шампанское к Новому году будет стоить в среднем 250 рублей, водка — 300 рублей, а коньяк (отечественного производства) — 640 рублей.

Остаются только разнообразные мелочи вроде картошки, хлеба и чая, а также сладости, которые в сумме доводят стоимость новогоднего набора продуктов до весьма ощутимой для среднего кошелька величины.