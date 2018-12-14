Ведутся последние приготовления к старту PR+ FORUM

Фото из открытых источников

В Москве в начале года состоится III Всероссийский форум PR-директоров PR+ FORUM 2019, который за короткий срок стал одним из самых ожидаемых мероприятий года в среде пиарщиков всей России.

Организаторы как и в прошлые годы постарались подготовить очень емкую и насыщенную программу форума, вместив в три дня мероприятия огромное количество сессий, докладов, разборов кейсов и воркшопов по наиболее актуальным для PR-сферы вопросам. В частности, большое внимание планируется уделить такой теме, как будущее профессии пиар-специалиста с учетом развития и трансформации современных трендов в социальных сетях.

В качестве спикеров форума будут задействованы практикующие специалисты в области паблик рилейшн, представляющие крупные компании. Они, согласно сложившейся традиции намерены больше времени уделять практике, разбирая конкретные кейсы, в том числе и примеры неудачных кампаний. В рамках форума в том числе будет подниматься проблематика информационных войн, обсуждаться снижение репутационного урона в результате неудачных рекламных кампаний, излагаться политика работы с соцсетями, блогерами и онлайн-СМИ.