Сколько стоят уроки "красивой жизни" от юных "Интернет-миллионеров"?

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Молодые и амбициозные миллионеры, которыми теперь просто под завязку заполнены популярные социальные сети, предлагают "научиться мыслить по-новому" и "начать зарабатывать реальные деньги" всем желающим. Всего-то и нужно, что отдать за "обучение" несколько десятков тысяч рублей, и потом наслаждаться красивой жизнью до конца своих дней.

Корреспонденты издания Nation News попытались разобраться в индустрии бизнес-коучей, беспроигрышных ставок на спорт, и прочих подобных вещей, рекламу которых вы наверняка видели, если хоть иногда пользуетесь интернетом.

Социальные сети создают у молодого поколения "картинку" красивой жизни, которой все хотят соответствовать. Дорогие рестораны, яхты и пальмы, красивые девушки и спортивные машины — список атрибутов красивой жизни можно продолжать долго.

Для того, чтобы прикоснуться к этому миру и стать его частью, нужно "присоединиться к команде лидеров" и "пройти уникальное обучение, аналогов у которого просто нет".

Сотни и тысячи бизнес-школ, которые предлагают наивным гражданам стать миллионерами за скромные тридцать-сорок тысяч рублей (это очень дешево для супериндивидуального обучения — отмечают создатели курсов), обещают результат уже через месяц, в пабликах групп есть многочисленные отзывы о результативности методик, и все вроде бы прекрасно, только вот реальные люди, заплатившие мошенникам последние деньги, как правило, молчат — они все еще уверены, что просто недостаточно сильно изменили свое сознание, поэтому урок по заработку миллионов (который, кстати, можно найти в свободном доступе) пока не сработал.