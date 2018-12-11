Анна Перевозкина – лучший специалист среди профессиональных бизнес-тренеров

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В ситуациях, когда руководители или сотрудники компании сталкиваются с проблемами и задачами, в которых они не специализируются и не могут качественно их выполнить, на помощь приходят бизнес-тренеры. Правильный выбор бизнес-тренера обязательно должен включать фактор опыта и успешного управления. Ведь если тренер никогда не стоял во главе организации, то как и каким образом он может давать профессиональные советы действующим руководителям?

По версии сервиса «Найдем Профессионала» среди профессиональных бизнес-тренеров лучшим специалистом признана Анна Перевозкина – генеральный директор Продюсерского центра «Превосходство» и руководитель обучающего центра «Лаборатория профайлинга», продюсер, бизнес-тренер, тренер НЛП, коуч по генеративному трансу, эксперт по коммуникациям и профайлингу.

Впервые курс бизнес-тренера был пройден в 2011 году. Для достижения успеха на протяжении долгих лет Анна училась и работала, завоёвывая часть рынка. Ничего не давалось легко. Сейчас, принимая приглашения на крупные конференции во все концы мира, она осознает, чего ей это стоило. Анной проведено большое количество показательных мастер-классов, чтобы получить заказы от крупных клиентов.

Продюсерский центр «Превосходство» Анна Перевозкина основала в 2015 году. У центра есть несколько направлений деятельности:

*обучение и сертификация бизнес-тренеров;

*корпоративные тренинги по профайлингу в рамках проекта «Лаборатория профайлинга»;

*рекламная и PR-деятельность.

Продюсерский центр помогает бизнесменам занять свою нишу на рынке и добиться превосходства над конкурентами. Специалисты центра разрабатывают брендбук, сайт, PR- стратегию и проводят корпоративное обучение персонала технологиям коммерческого профайлинга и детекции лжи. «От идеи до упаковки» – вот задача Анны и ее команды.

С 2017 года продюсерский центр занимается также разработкой чат-ботов и исследованиями в области рекламных психотехнологий.

Недавно Анна открыла ещё одну организацию по обучению персонала – «Лаборатория профайлинга», где царит невероятно дружеская атмосфера. В организации работают люди из разных уголков России и мира, и все они – профессионалы высокого уровня. Анна потратила несколько лет на поиски этих специалистов, и сама содействует их постоянному обучению.

Анна Перевозкина и её команда учат идти к своей мечте, воплощая Предназначение, учат деловым переговорам, управлению и делегированию полномочий, эффективным продажам, основанным на знаниях психотипов личности, помогают распознавать «ломающие» личность семейные и деловые манипуляции и противостоять им.

После тренингов приходит придёт понимание того, какие шаги делать, чтобы стать сильным уникальным лидером.

На данный момент одно только сарафанное радио стабильно приносит сумму, которой Анне Перевозкиной хватает на всю семью и оплату любых желаний. Но это вовсе не означает, что она не продолжает учиться новым навыкам.

В искусстве выступления Анна постоянно совершенствует свою харизму и следует трендам рынка, поскольку на данный момент тренер с плохими навыками ораторского искусства уже не востребован рынком услуг.

Анна Перевозкина во всех уголках мира обучает как индивидуально, так и в группах бизнес-тренеров, продюсеров и НЛП-мастеров. После обучения продюсерский центр помогает тренерам и в их дальнейшем продвижении.

Талантливый человек всегда многогранен. И к нашему бизнес-тренеру это относится в полной мере. Анна принимала участие в 5-й Конференции Международной академии исследования лжи в 2015 год. В 2017 году – в форуме «Global Fitness Forum» и форуме «Воронка продаж», организованный изданием «Генеральный директор».

Кроме этого, она является специалистом по нейролингвистическому программированию, разговорному гипнозу и фокусам языка. Систематически публикуется в СМИ, выступает в прямом эфире на радио. Успешноработает в качестве имидж-эксперта.

Миссия Анны Перевозкиной – помочь бизнесменам увеличить стоимость личного бренда и бренда компании, привлечь интерес рынка к качественным проектам. Результат работы – быстрый рост прибыли в течение года и увеличение количества лояльных клиентов.

Анна – женщина-бизнесмен, считающая, что Вселенная доброжелательна и изобильна, и каждый может найти своё «любимое место» в этом мире. Необходимо просто искать и не бояться приключений, которые могут встретиться на жизненном пути!

Анна Перевозкина с полным правом заслуживает звания «Лучший бизнес-тренер».