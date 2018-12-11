Лучший эксперт в области управленческого консультирования

Руководители многих компаний со временем начинают замечать, что бизнес перестаёт развиваться, или же результаты работы ухудшаются. В подобных случаях можно пойти путём самостоятельного обучения навыкам управления и затем пытаться внедрять новшества в собственной компании.
Второй путь – обратиться за помощью к профессиональному бизнес-консультанту. Это позволит не экспериментировать с собственным бизнесом, не терять драгоценное время и, конечно, деньги. Профессиональный консультант по управлению не только проведёт диагностику системы управления, выявив причины проблем, а не следствия. Он разработает программу необходимых изменений для повышения эффективности компании. Совместно с командой управленцев консультант поможет провести компанию наименее затратным и безболезненным путем к стабильным результатам. При этом опыт консультанта позволит избежать саботажа персонала, потери финансов и клиентов.
Для оказания консалтинговых услуг необходимо быть не только специалистом высокой квалификации, но и обладать значительным опытом в данной сфере деятельности. Такими качествами обладает Ольга Соловьёва, признанная по версии сервиса "Найдем Профессионала" лучшим специалистом в области комплексной диагностики и систематизации бизнеса. Ольга – executive coach с 16-летним управленческим опытом в качестве генерального директора, консультанта и антикризисного менеджера в крупных бизнес-структурах с численностью персонала до 1200 человек.
Имея два высших образования по финансам и экономике, европейское бизнес-образование в области менеджмента, специализированное образование в области управленческого консультирования, технологий бизнес-тренинга, профессионального бизнес-коучинга, а также европейскую сертификацию по командному коучингу ICC, она не забывает о развитии и постоянно повышает свой профессиональный уровень с помощью профильных курсов повышения квалификации по оптимизации оргструктуры, повышению организационной эффективности, формированию стратегии, стратегических целей (BSC) и ключевых показателей (KPI). Ольга, как никто другой, знает, как необходимо самому постоянно быть в тренде самых актуальных тенденций современности.
В 2001 году Ольга Соловьева основала группу компаний «ЮБК», которая в разные периоды занималась направлениями гостиничного бизнеса, полиграфии, телекоммуникационного бизнеса, крупным арендным бизнесом, производственными предприятиями, управленческим консультированием.
С 2014 года, помимо управленческого консультирования, Ольга запустила новое направление деятельности – бизнес-услуги: бухгалтерское и налоговое консультирование, правовая поддержка бизнеса и защита в судебных инстанциях.
В современном мире крупные компании хотят иметь объективную оценку своего бизнеса, прогнозируемость, хорошую управляемость бизнесом. Все это помогает увеличивать производство, прибыль, расширять рынки сбыта, иметь уверенность в завтрашнем дне, видеть перспективу и достигать намеченных целей. Все вышеперечисленное достижимо в случае, если руководитель не «один в поле воин», и существует сильная мотивированная команда для реализации задумок владельца.
Как бизнес-консультант Ольга Соловьева осуществляет комплексную диагностику бизнеса и помогает в систематизации бизнеса и создании сильной команды.
Как профессиональный executive coach особое внимание Ольга уделяет повышению личной эффективности владельцев и ТОП-менеджеров компаний. На сегодняшний день коучинг – самая популярная и эффективная технология личностного роста. Появляется баланс между работой и личной жизнью, время на полноценный отдых, здоровый образ жизни становится приоритетным.
Обучая управленческую команду, Ольга делает бизнес структурированным, легкоуправляемым. В результате сотрудничества компании получают не «кота в мешке», а реальную поддержку, профессиональные пошаговые рекомендации о необходимых мерах по устранению проблем и в итоге – высокие показатели деятельности.
Ольгой выведены из глубокого кризиса несколько предприятий в сферах отельного бизнеса, полиграфии, управления недвижимостью, сервисного обслуживания и торговли.
На текущий момент кейс Ольги содержит 7 услуг для диагностики и развития бизнеса, включая индивидуальные и командные стратегические сессии для малого и среднего бизнеса.
Как многогранный человек, обладающий различными способностями и качествами, Ольга является лауреатом премии «Лучший ТОП-менеджер Украины – 2006» Ассамблеи деловых кругов Украины. А опубликованные статьи в СМИ раскрывают сложные вопросы из области управления изменениями: как не стать заложником своего бизнеса; прекращение внутреннего саботажа в компании, избежание IT-бунта и другие.
Ольга Соловьева, опытный и профессиональный консультант в сфере консалтинговых услуг, с полным правом заслуживает звания «Лучшего эксперта в сфере консалтинга».
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