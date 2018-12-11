Муж «Миссис Москва — 2018» рассказал о травле в соцсетях из-за фото на Евромайдане

Супруг победительницы конкурса красоты "Миссис Москва — 2018" Екатерины Лифшиц, Евгений Лифшиц, назвал "глупостью" и "троллингом" появившиеся в социальных сетях сообщения об участии Екатерины в Евромайдане на Украине.
"Глупость полнейшая. Троллинг. Мне просто смешно читать подобные обвинения", — цитирует Федеральное Агентство Новостей Евгения Лифшица, главу агентства кибербезопасности и члена экспертного совета комитета Государственной думы России по информационной политике, ИТ и связи.
Евгений заявил, что его жена не участвовала в Евромайдане, а фотографии, на которых она запечатлена в Киеве на фоне сгоревшего Дома профсоюзов, были сделаны уже после украинской революции, когда Екатерина приезжала в Киев к родителям.
"Евгения — очень добрый и отзывчивый человек, который, конечно же, очень переживает, оказавшись в центре такой истории. В целом, подобные атаки довольно часто происходят в современном мире, то есть, девушкам из индустрии красоты следует учитывать, что нечто подобное может коснуться лично их. Я думаю, что это из-за зависти. Среди участников конкурсов красоты она принимает какие-то совсем уж пугающие формы", — говорит Лифшиц.
Спланированная информационная атака, жертвой которой стала тридцатипятилетняя победительница конкурса "Миссис Москва", была заказана какой-то заинтересованной стороной — отмечает муж Екатерины, добавляя, что на это указывают фейковые страницы, с которых ведется травля Лифшиц в соцсетях.
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