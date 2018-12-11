Названы самые популярные направления на Новый год 2019

Нынешней зимой на празднование Нового года выделено целых десять выходных дней, поэтому многие россияне предпочитают встретить праздник где-то далеко от дома — например, в Таиланде или Индии. О самых популярных новогодних туристических направлениях пишет издание "ПолитЭксперт".
Новогодние каникулы, напомним, продлятся в Российской Федерации с тридцатого декабря по восьмое января (включительно). Тридцать первое декабря был рабочим днем, но для того, чтобы не прерывать каникулы, в Роструде решили перенести его на предшествующую субботу — двадцать девятое декабря.
В общем, Новый год 2019 — это отличная возможность поехать куда-то и отдохнуть как следует. И этой возможностью, если верить статистике онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata, пользуются довольно многие жители России.
"Если говорить о самых востребованных туристических направлениях на новогодний период — то на первом месте Таиланд. Каждая пятая туристическая путевка, приобретаемая на Новый год — это тур в Таиланд. На втором месте — Индия, на которую приходится пятнадцать процентов новогодних туров. Причины популярности Таиланда и Индии довольно простые — здесь хорошие погодные условия и довольно демократичные цены", — говорит Алексей Зарецкий, гендиректор сервиса Travelata.
Третье самое популярное туристическое направление на Новый год — это Турция, следом за ней расположились Арабские Эмираты, на а пятое место досталось разным городам России.
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