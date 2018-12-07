Школьники Москвы могут бесплатно посетить более 90 городских музеев

С 1 сентября, в рамках проекта мэра столицы «Музеи – детям», свыше 102 тыс. учащихся московских школ бесплатно посетили галереи и музеи города.
Чтобы сделать школьникам дорогу к экспозициям быстрой и удобной, город предоставил комфортабельные и безопасные автобусы. Об этом в ходе селекторного совещания в Департаменте образования Москвы (ДОгМ) рассказал замглавы ГКУ дирекции ДОгМ по правовым вопросам Руслан Фатхуллин.
«Москва – пожалуй, единственный город, который успешно решил задачу спокойного посещения музеев всеми учащимися. Вы можете заранее запланировать посещение того либо иного музея, заблаговременно заказать городской транспорт, без головной боли, как это было в предыдущие годы. Прошу активно использовать это предложение», – сказал директорам школ на совещании руководитель Департамента образования в Правительстве Москвы Исаак Калина.
Посещение музеев – одна из наиболее важных форм дополнительного образования в Москве. Поэтому город позаботился, чтобы в рамках проекта «Музеи – детям» школьники могли бесплатно посетить более 90 галерей, музеев и выставочных залов, в числе которых – Зоопарк, Музей Космонавтики, Дарвиновский музей, Музей обороны Москвы. Каждый месяц заказным транспортом город способен бесплатно доставить к музеям и обратно более 80 тыс. школьников.
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