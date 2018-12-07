Cамое необычное судно в мире: рассекречен корабль-перевертыш

Научный океанографический корабль RV Flip, принадлежащий Морской физической лаборатории Института океанографии Скриппса (Соединенные Штаты Америки), является, вероятно, самым необычным судном в мире — RV Flip умеет переворачиваться кормой вверх, погружаясь носом в толщу воды.
Увидеть корабль-перевертыш в действии можно на видео ниже. Длина уникального исследовательского судна превышает сотню метров, однако во время погружения над водой остается только семнадцатиметровая часть — таким образом экипаж корабля получает удобную возможность изучать самые разнообразные показатели океанской воды — сейсмологию, температурный режим, теплообмен между разными слоями воды, и так далее.
"Это поистине удивительный корабль, который сделан с таким расчетом, чтобы его внутренними помещениями можно было пользоваться и в горизонтальном, и в вертикальном положении", — отмечают американские исследователи океана.
Судно было спущено на воду в далеком 1962 году, так что сколько-нибудь новым его назвать нельзя. Тем не менее, RV Flip все еще остается одним из самых удивительных кораблей в мире.
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