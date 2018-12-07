Пациенту пришлось заплатить врачу прямо во время операции

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Доктор направил пациента на хирургическую операцию, но уже в процессе выяснилось, что пациент ее не оплатил, поэтому хирург прервал процедуру и отправил надрезанного мужчину в кассу. Удивительно, но это произошло не в России, а в Китае, где, как видим, медицина устроена примерно так же.

Инцидент имел место в Ланьчжоу, что в провинции Ганьсу. Мужчина по фамилии Яо обратился за медицинской помощью и заплатил за консультацию пять с лишним сотен юаней (около пяти тысяч рублей). Врач направил пациента на операцию — мужчине необходимо было восстановить поврежденные нервы.

Посреди операции выяснилось, что Яо не оплатил хирургическое вмешательство. 15 тысяч юаней — серьезная сумма, поэтому пациента, которого уже успели подвергнуть местной анестезии и надрезать, наспех перевязали и отправили в кассу, расположенную в другом конце больницы.

Чудом выжив, мужчина обратился с жалобой к местным властям, и они согласились с тем, что эта ситуация очень далека от нормальной. Теперь руководство больницы должно выплатить мужчине компенсацию в размере 40 тысяч юаней (вот тут Китай все-таки отличается от России).