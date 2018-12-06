Ученый, консультанты и журналист рассказали, почему люди любят пиццу

На страницах новостного портала Nation News появилась информация о том, что научные исследователи Йельского института выявили у людей зависимость от пиццы.
Связано это с тем, что в пицце содержится сахар, соль и жиры. В основном человек просто получает удовольствие от употребления пиццы и ему неважно, какая именно это пицца, самая вкусная или самая обычная.
Билл ДеЖурнетт, редактор PMQ Pizza Magazine, уверен, что привыкание связано с содержанием в пицце именно сыра. А вот научный исследователь Герберт Стоун утверждает, что сыр, хлеб и корочка являются наиболее притягательными.
С. Сивилл и Эрика М. Шультте из Мичиганского университета уверены, что зависимость вызывает высокое содержание жиров в этом продукте.
Международный телеканал CNN в своей статье сообщает, что в пицце важно не переборщить с ингредиентами, чтобы получить самый нежный вкус. Все ингредиенты имеют значение, начиная от различных сортов сыра, хлеба на дрожжах, помидорок и заканчивая чесночным соусом с приправами.
Вообще пицца ассоциируется с вечерними домашними посиделками с друзьями или родными под хорошее кино или интересные передачи. А это связано с хорошими и приятными событиями и дальнейшими приятыми воспоминаниями о нашей жизни.
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