Ученый, консультанты и журналист рассказали, почему люди любят пиццу

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На страницах новостного портала Nation News появилась информация о том, что научные исследователи Йельского института выявили у людей зависимость от пиццы.

Связано это с тем, что в пицце содержится сахар, соль и жиры. В основном человек просто получает удовольствие от употребления пиццы и ему неважно, какая именно это пицца, самая вкусная или самая обычная.

Билл ДеЖурнетт, редактор PMQ Pizza Magazine, уверен, что привыкание связано с содержанием в пицце именно сыра. А вот научный исследователь Герберт Стоун утверждает, что сыр, хлеб и корочка являются наиболее притягательными.

С. Сивилл и Эрика М. Шультте из Мичиганского университета уверены, что зависимость вызывает высокое содержание жиров в этом продукте.

Международный телеканал CNN в своей статье сообщает, что в пицце важно не переборщить с ингредиентами, чтобы получить самый нежный вкус. Все ингредиенты имеют значение, начиная от различных сортов сыра, хлеба на дрожжах, помидорок и заканчивая чесночным соусом с приправами.

Вообще пицца ассоциируется с вечерними домашними посиделками с друзьями или родными под хорошее кино или интересные передачи. А это связано с хорошими и приятными событиями и дальнейшими приятыми воспоминаниями о нашей жизни.