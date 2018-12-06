Обнаружен лучший общественный туалет в мире

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В перечне альтернативных туристических мест, опубликованном изданием EasyJet Traveller, есть номинация "Лучший общественный туалет" — пишет таблоид The Sun, по данным которого, заслуживающая посещения уборная расположена на Мальте.

Для того, чтобы попасть в лучший в мире (по версии экспертов EasyJet Traveller, конечно) туалет, нужно взять курс на мальтийский город Валлетта. Оказавшись там, следует начать искать туалет, оформленный в честь британской художницы Трэйси Эмин.

Многие побывавшие в чудо-туалете говорят, что посещение этой уникальной уборной стало одним из главных событий в их жизни. Некоторые даже не хотят уходить из туалета, так что будьте осторожны, если все-таки окажетесь там.

"Это совершенно невероятно, но посетителей туалета обслуживает особый сотрудник в жилетке и галстуке-бабочке, а в кабинках играет приятна музыка, помогающая расслабиться. Стоимость услуг, при этом, весьма демократичная — посещение туалета стоит всего тридцать евроцентов", — говорят эксперты.

Среди других альтернативных туристических номинаций — "Лучший отель по лайкам в Instagram" (гостиница Paradiso in San Antonio, Ибица) и "Лучший бассейн с панорамным видом" (Hotel Miramonti, Италия).