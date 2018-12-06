Четверг 06 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Обнаружен лучший общественный туалет в мире

Обнаружен лучший общественный туалет в мире

Четверг, 06 Декабря 2018 09:08
Обнаружен лучший общественный туалет в мире Фото из открытых источников

В перечне альтернативных туристических мест, опубликованном изданием EasyJet Traveller, есть номинация "Лучший общественный туалет" — пишет таблоид The Sun, по данным которого, заслуживающая посещения уборная расположена на Мальте.

 

Для того, чтобы попасть в лучший в мире (по версии экспертов EasyJet Traveller, конечно) туалет, нужно взять курс на мальтийский город Валлетта. Оказавшись там, следует начать искать туалет, оформленный в честь британской художницы Трэйси Эмин.

 

Многие побывавшие в чудо-туалете говорят, что посещение этой уникальной уборной стало одним из главных событий в их жизни. Некоторые даже не хотят уходить из туалета, так что будьте осторожны, если все-таки окажетесь там.

 

"Это совершенно невероятно, но посетителей туалета обслуживает особый сотрудник в жилетке и галстуке-бабочке, а в кабинках играет приятна музыка, помогающая расслабиться. Стоимость услуг, при этом, весьма демократичная — посещение туалета стоит всего тридцать евроцентов", — говорят эксперты.

 

Среди других альтернативных туристических номинаций — "Лучший отель по лайкам в Instagram" (гостиница Paradiso in San Antonio, Ибица) и "Лучший бассейн с панорамным видом" (Hotel Miramonti, Италия).

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Общественные туалеты
 

Главное за сутки
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США У берегов Японии столкнулись два военных самолета США После крушения американского истребителя F/A-18 и самолета-заправщика KC-130 Корпуса морской пехоты США у берегов Японии найден один из американских военнослужащих, заявили в экспедиционных американских силах в стране. Об этом сообщает…
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы Военный корабль США проследовал в среду вблизи находящегося у берегов России залива Петра Великого в Японском море с целью демонстрации Москве позиции Вашингтона. Об этом заявила журналистам представитель Тихоокеанского флота…
Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до 8 февраля Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до 8 февраля Тверской суд Москвы продлил арест до 8 февраля 2019 года футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину в рамках уголовного дела о драке в центре Москвы. Об этом корреспондент ТАСС сообщает…
Читайте также
Почему мужчины в преклонном возрасте крепче женщин? Почему мужчины в преклонном возрасте крепче женщин? Показатели здоровья у пожилых мужчин, как правило, лучше, чем у женщин преклонного возраста. При этом, женщины в среднем живут заметно дольше, чем мужчины. Наблюдаемый парадокс заинтересовал зарубежных ученых, которые провели…
Эксперты назвали самый опасный для здоровья напиток Эксперты назвали самый опасный для здоровья напиток Систематическое употребление сладких газированных напитков может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем — например, инфаркты и инсульты. Ученые из расположенного в ЮАР Стелленбосского университета уверены, что сладкая газировка является одним из…
Эксперты назвали идеальный способ похудеть и быть здоровым Эксперты назвали идеальный способ похудеть и быть здоровым Практически любая из рекомендуемых американскими врачами диет может быть чрезвычайно эффективной, если соблюдать главное правило — вообще не употреблять спиртное. К такому выводу, как сообщает портал EurekAlert!, пришли сотрудники Университета…
Тема дня
Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Путин завоюет мир - потому, что знает географию!

Замечательное, можно даже сказать - эпохальное открытие сделали во Франции. Там, очевидно привыкнув ...

Фото
Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле

Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

Быть взрослым - это не ждать новогоднего чуда, а ждать новогодний корпоратив.

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Итоги саммита G20: Путин всех переиграл Итоги саммита G20: Путин всех переиграл
Вся горькая правда про "толерантную" Европу Вся горькая правда про "толерантную" Европу
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду
Украина окончательно сходит с ума Украина окончательно сходит с ума
По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.