Мурсалиев Араз как сохранить язык национальных меньшинств в субъектах РФ

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Государственный язык – одна из фундаментальных основ национальной и гражданской идентичности, но не следует забывать о том, что в России проживает 193 народа, говорящих на более чем 230 языках.

Естественно, что все они имеют полное право на сохранение своего национального культурного достояния. Это право гарантировано Конституцией Российской Федерации, а современная государственная национальная политика Российской Федерации ставит своей приоритетной задачей укрепление духовной консолидации многонационального народа страны в единую гражданскую нацию, при этом сохраняя этнокультурное и языковое многообразие России. Республики, входящие в состав Российской Федерации, также обладают конституционным правом установления своих государственных языков, которые используются в органах государственной власти и органах местного самоуправления наряду с русским языком.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на форуме «Машук», посвященном вопросам образования и национальной политики в данной сфере в том числе, подчеркнул важность и значимость изучения национальных языков народов России. Еще 19 декабря 2012 года В.В. Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Российская Федерация отличается от других государств современного мира наличием продуманной и эффективной государственной национальной и языковой политики, направленной на защиту права представителей народов России говорить, получать образование, потреблять информацию не только на русском языке, но и на своих родных языках. Это очень большое достижение на фоне процессов глобализации современного мира.

В Российской Федерации уделяется большое внимание поддержке не только государственного языка РФ, официальных языков республик, но и языков коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Более того – создаются условия для изучения и сохранения языков национальных меньшинств, представители которых прибыли на территорию Российской Федерации из бывших республик Советского Союза.

Важнейшая роль в сохранении национальных языков народов России принадлежит системе образования. Именно системное изучение национальных языков в дошкольном образовательном учреждении, в средней общеобразовательной школе обеспечивает их усвоение и сохранение подрастающими поколениями. По данным Министерства образования и науки РФ, в 2017-2018 учебном году более 1,5 млн российских школьников изучали национальные языки. В системе образования РФ используется 24 языка в качестве языка обучения и 81 язык в качестве предмета изучения.

На наиболее высоком уровне их преподавание поставлено в средних общеобразовательных учреждениях таких республик, как Башкортостан, Татарстан, Чеченская Республика, Республика Дагестан. Высокие показатели владения национальным языком, помимо русских, демонстрируют чеченцы (94%), кабардинцы, карачаевцы, якуты (по 86%). Всероссийская перепись населения 2010 г. показала, что родной язык, соответствующий национальности, указали 99% чеченцев, 98% даргинцев и кабардинцев, 95% лезгин, 93% якутов и осетин. Немаловажная роль в этом принадлежит системе школьного образования в республиках.

Не менее значимым фактором, чем школьное образование, для сохранения и развития национальных языков России остается существование и активная деятельность средств массовой информации. Развитие информационно-коммуникационных технологий способствовало не только росту количества информационных ресурсов на национальных языках народов России, но и повышению их доступности, расширению охвата, в том числе и среди представителей молодого поколения.

Успешное решение задач по сохранению национальных языков страны прямо зависит от нормативно-правовой базы. В Российской Федерации она – более чем достойная: право граждан России разговаривать на родных языках, изучать их гарантируют Конституция Российской Федерации, федеральное и региональные законодательства в сфере языковой и национальной политики. Совершенствование законодательства в сфере языковой политики привело к существенному улучшению ситуации: появляются новые дошкольные и общеобразовательные учреждения с преподаванием национальных языков, увеличивается число средних и высших профессиональных педагогических учебных заведений, в которых осуществляется подготовка педагогических кадров со знанием национальных языков.

Но, тем не менее, ряд проблем в сфере языковой политики все же сохраняется. В первую очередь, наблюдаются проблемы с сохранением языков коренных малочисленных народов России, которых насчитывается, по переписи 2010 года, 47 общей численностью в 316 тысяч человек. Однако был принят 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», который обеспечивает сохранение языков этих народов. Важным событием уходящего года стало подписание Указа Президента Российской Федерации от 26 октября 2018 года «О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации».

Таким образом, в Российской Федерации соблюдаются и защищаются права народов страны на изучение своих родных национальных языков. Ведущая роль в данном процессе принадлежит органам государственной власти, институту образования, средствам массовой информации. Вместе с тем, существует очевидная потребность в дальнейшем совершенствовании и развитии государственной языковой политики.

Мурсалиев Араз Огтай оглы, эксперт Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям