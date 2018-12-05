В США могут легализовать галлюциногенные грибы

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Власти американского штата Орегон могут легализовать галлюциногенные грибы. Предполагается, что эта мера позволит заметно снизить уровень преступности на территории штата.

По данным издания The Oregonian, легализация галлюциногенных грибов может стать реальностью после специального голосования, которое состоится в 2020 году. Генпрокурор Орегона уже одобрил проведение голосования, так что теперь дело за активистами Псилоцибинового сообщества Орегона, которые намерены собрать полторы сотни тысяч подписей, необходимых для поддержки инициативы.

"Декриминализация производства, реализации и употребления псилоцибиновых грибов — решение, которое позволит в значительной степени снизить уровень преступности в регионе, т.к. у нас есть довольно много граждан, осужденных за грибы", — говорят активисты.

Псилоцибин (основное действующее вещество галлюциногенных грибов), как отмечают активисты, не так опасен, как считают обыватели — при помощи этого алкалоида можно лечить депрессивные и тревожные расстройства, а также бороться со стрессом в целом. Плюс, есть сведения о пользе псилоцибина в преодолении тяжелых наркотических зависимостей.

Легализовать грибы могут не только в Орегоне, но и в Калифорнии — здесь тоже ведутся подобные обсуждения.