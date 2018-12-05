8 вещей, которые спасут вас в зимнее время года

Эксперты перечислили восемь вещей, которые помогут вам пережить экстремальные зимние холода даже в том случае, если вы решите, например, встречать Новый год где-нибудь за полярным кругом.
Отправляясь в зимнее путешествие, позаботьтесь о надежной теплой куртке — обратите внимание не модель Bugaboo от Columbia. Как сообщает издание "ПолитЭксперт", эта реинкарнация классической куртки 1986-го года защитит вас от мороза и не будет ограничивать движения благодаря своей "дышащей" структуре.
Еще один крутой предмет зимней одежды — худи от Polar Seal. Производитель уверяет, что в этом худи вы просто не сможете замерзнуть.
Утепляться по полной помогут "умные" стельки с подогревом Digitsole, которые могут регулировать температуру стопы в зависимости от вашей физической активности.
Куртка, худи и стельки — это хорошо, но вам понадобится еще кое-что. Шарф. Точнее — "биошарф", разработанный одноименной компанией. Он умеет фильтровать опасные бактерии, присутствующие в воздухе, плюс, это весьма стильный и теплый аксессуар.
Не забудьте защитить от мороза свои гаджеты — для этого вам пригодится чехол от Phoozy.
Неплохую компанию любителю зимнего активного отдыха составит мобильный маршрутизатор TP-Link В, который умеет раздавать беспроводной интернет на целое множество девайсов.
Из прочих полезных зимой вещей стоит отметить закрытые наушники от Sennheiser, а также сумку Knomad, в которой вы сможете носить все свои гаджеты.
В последнее время часто бывает непонятно, какое из американских ведомств стоит за тем или иным шагом...
Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...
Большинство украинцев считает, что Ельцин лучше, чем Путин, и поэтому на всякий случай решили выбрать себе в президенты алкоголика.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.