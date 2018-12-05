8 вещей, которые спасут вас в зимнее время года

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Эксперты перечислили восемь вещей, которые помогут вам пережить экстремальные зимние холода даже в том случае, если вы решите, например, встречать Новый год где-нибудь за полярным кругом.

Отправляясь в зимнее путешествие, позаботьтесь о надежной теплой куртке — обратите внимание не модель Bugaboo от Columbia. Как сообщает издание "ПолитЭксперт", эта реинкарнация классической куртки 1986-го года защитит вас от мороза и не будет ограничивать движения благодаря своей "дышащей" структуре.

Еще один крутой предмет зимней одежды — худи от Polar Seal. Производитель уверяет, что в этом худи вы просто не сможете замерзнуть.

Утепляться по полной помогут "умные" стельки с подогревом Digitsole, которые могут регулировать температуру стопы в зависимости от вашей физической активности.

Куртка, худи и стельки — это хорошо, но вам понадобится еще кое-что. Шарф. Точнее — "биошарф", разработанный одноименной компанией. Он умеет фильтровать опасные бактерии, присутствующие в воздухе, плюс, это весьма стильный и теплый аксессуар.

Не забудьте защитить от мороза свои гаджеты — для этого вам пригодится чехол от Phoozy.

Неплохую компанию любителю зимнего активного отдыха составит мобильный маршрутизатор TP-Link В, который умеет раздавать беспроводной интернет на целое множество девайсов.

Из прочих полезных зимой вещей стоит отметить закрытые наушники от Sennheiser, а также сумку Knomad, в которой вы сможете носить все свои гаджеты.