Рассекречены тайны личной жизни стюардесс

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Бывшая бортпроводница из США рассказала о правилах личной жизни, которых должны были придерживаться стюардессы в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого столетия.

По данным издания Express, Этель Паттисон, которой сейчас девяносто три года, посвятила работе бортпроводницы значительную часть своей жизни. Женщина рассказала, что в середине двадцатого века стюардессам запрещалось состоять в браке, а также заводить детей.

"Женщины должны были оставаться одинокими, если хотели сохранить работу. Кроме того, нельзя было быть беременной или иметь ребенка — если руководство узнавало о чем-то подобном, то нарушительниц сразу же увольняли. Но некоторые женщины все же умудрялись тайно нарушать контракт и сохранять работу — для этого использовались самые разнообразные ухищрения", — рассказывает пожилая американка, которая когда-то была бортпроводницей авиакомпании United Airlines.

Паттисон, кроме того, рассказала о нормах роста, которым должны были соответствовать бортпроводницы. "Рост женщин должен был быть в пределах ста пятидесяти восьми — ста семидесяти семи сантиметров — обладательницы такого роста могли дотягиваться до верхней полки и не биться головой о потолок авиалайнера", — пояснила женщина.