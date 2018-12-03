Понедельник 03 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Пострадавший от выстрела в голову мужчина показал пересаженное лицо

Пострадавший от выстрела в голову мужчина показал пересаженное лицо

Понедельник, 03 Декабря 2018 09:50
Пострадавший от выстрела в голову мужчина показал пересаженное лицо Фото из открытых источников

Американец, который пару лет назад зачем-то выстрелил себе в голову, продемонстрировал невероятные успехи, которых достигла современная пластическая хирургия — мужчине, по данным издания The Independent, пересадили чужое лицо.

 

Кэмерон Андервуд из Калифорнии выстрелил себе в голову в 2016 году — тогда ему было двадцать четыре года. Немногочисленные люди, пережившие подобное, обычно вынуждены жить весьма ограниченной жизнью, так как то, во что превращается лицо в результате огнестрельного ранения, как правило пугает окружающих.

 

Андервуду, можно сказать, повезло — специалисты медицинского центра имени Лангоуна, работающего при Нью-Йоркском университете, решили использовать его в качестве подопытного для тестовой операции по пересадке лица. Итогом стало новое лицо, приобретенное мужчиной в начале этого года.

 

Кэмерону провели сложнейшую операцию (она длилась около двадцати трех часов), по завершению которой он получил лицо двадцатитрехлетнего ньюйоркца, скоропостижно скончавшегося накануне.

 

"Мне придется употреблять иммуносупрессивные препараты до конца жизни, чтобы пересаженные мне ткани не отторгались, но оно того стоит, т.к. я обрел шанс на нормальную жизнь", — говорит Андервуд.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости лицо
 

Главное за сутки
В Сирии уничтожен один из главарей ИГИЛ В Сирии уничтожен один из главарей ИГИЛ Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожен в Сирии в воскресенье при авиаударе, нанесенном возглавляемой США международной коалицией. Об этом сообщил телеканал Fox News. Как…
Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки Согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», самые высокие заработные платы в России зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, а самые низкие в Дагестане. Об этом пишет РБК. «В качестве основного показателя ранжирования…
Путин рассказал о беседе с Трампом на G20 Путин рассказал о беседе с Трампом на G20 Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что пообщался с Дональдом Трампом "на ногах". По словам российского лидера, он в двух словах ответил на вопросы американского…
Читайте также
Ученые из США научились лечить рак без химиотерапии Ученые из США научились лечить рак без химиотерапии В результате обширного исследовательского проекта специалистами был выявлен молекулярный выключатель, способствующий уничтожению злокачественных образований. Выявленный «тумблер» активирует череду событий, в результате которых злокачественная опухоль попросту гибнет по схожему с химиотерапией…
Диетологи назвали пять полезных продуктов, вызывающих бодрость Диетологи назвали пять полезных продуктов, вызывающих бодрость Эксперты в области диетологии назвали самые полезные продукты, позволяющие быстро восстановить энергетические запасы своего организма. Материалы соответствующего исследования оказались в распоряжении издания "Актуальные новости". На первом месте в топ-5 самых…
Депутат высказался о рейтинге городов с самым высоким качеством жизни Депутат высказался о рейтинге городов с самым высоким качеством жизни Городами Российской Федерации с самым высоким качеством жизни были признаны Тюмень, Москва и Грозный. Соответствующие выводы, как сообщает издание Nation News, были сделаны экспертами Финансового университета при правительстве России. Для…
Тема дня
Российское телевидение и российские СМИ могут заставить Трампа умолять Путина о встрече Российское телевидение и российские СМИ могут заставить Трампа умолять Путина о встрече

«В связи с конфликтом в Керченском проливе президент США Дональд Трамп принял решение отменить запла...

Фото
Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном

Живописный водоем, который находится на краю обрыва.   Есть на карте Европы совершенно необыкновен...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

- Милый, что тебе привезти из Италии? 

- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил "Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил
Родились первые в мире генетически модифицированные близнецы Родились первые в мире генетически модифицированные близнецы
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации
Учёные подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми Учёные подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.