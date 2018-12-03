Пострадавший от выстрела в голову мужчина показал пересаженное лицо

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Американец, который пару лет назад зачем-то выстрелил себе в голову, продемонстрировал невероятные успехи, которых достигла современная пластическая хирургия — мужчине, по данным издания The Independent, пересадили чужое лицо.

Кэмерон Андервуд из Калифорнии выстрелил себе в голову в 2016 году — тогда ему было двадцать четыре года. Немногочисленные люди, пережившие подобное, обычно вынуждены жить весьма ограниченной жизнью, так как то, во что превращается лицо в результате огнестрельного ранения, как правило пугает окружающих.

Андервуду, можно сказать, повезло — специалисты медицинского центра имени Лангоуна, работающего при Нью-Йоркском университете, решили использовать его в качестве подопытного для тестовой операции по пересадке лица. Итогом стало новое лицо, приобретенное мужчиной в начале этого года.

Кэмерону провели сложнейшую операцию (она длилась около двадцати трех часов), по завершению которой он получил лицо двадцатитрехлетнего ньюйоркца, скоропостижно скончавшегося накануне.

"Мне придется употреблять иммуносупрессивные препараты до конца жизни, чтобы пересаженные мне ткани не отторгались, но оно того стоит, т.к. я обрел шанс на нормальную жизнь", — говорит Андервуд.