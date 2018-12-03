Наталья Сергунина об открытии «Города Зимы» на ВДНХ: «Удивлять москвичей мы начали уже сейчас»

Фото из открытых источников

На официальном сайте мэра Москвы опубликована подробная информация о том, что ждет гостей и москвичей в «Городе Зимы».

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, новый масштабный парк зимних развлечений открылся на ВДНХ, все его площадки расположились на территории более 34 тыс. квадратных метров.

Предусмотрены отдельные площадки для коллективных игр в снежки и керлинг, есть ледяной лабиринт и трассы с инструкторами для детских катаний на снегоходах. Два огромных катка занимают 13 тысяч квадратных метров, а каток на Центральной аллее одновременно смогут использовать 4,5 тысяч человек. Площадка для активного семейного отдыха будет работать весь зимний сезон — до 10 марта.

«Предстоящий год для ВДНХ особенный — в 2019 году выставка отметит 80-летний юбилей, но удивлять москвичей и гостей столицы мы начали уже сейчас», - отметила Наталья Сергунина.