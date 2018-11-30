Ролик с застрявшим на дереве львом-трусишкой взорвал Интернет

Фото из открытых источников

Кошка, взобравшаяся на высокое дерево и не способная спуститься обратно на землю из-за страха высота — вполне привычная картина для жителей городов, но если под кошкой подразумевается огромный лев, то ситуация принимает несколько другой оборот. Видео (смотрите ниже) с таким инцидентом было добыто съемочной группой проекта Dynasties канала BBC One.

По данным информационного портала "НьюИнформ", инцидент имел место в Кении — на территории природного заповедника Масаи-Мара. Дикий лев, живущий в заповеднике, зачем-то взобрался на одинокое дерево, затерянное в африканской саванне, и оказался в затруднительном, мягко говоря, положении.

Лев, как видно в ролике, заметно нервничает и издает массу разнообразных звуков, переминаясь с лапы на лапу на дереве. Снизу, при этом, его пытаются подбодрить сразу две самки, однако животному от этого не легче.

В конце концов "царь зверей" все-таки спрыгивает с дерева, и, прихрамывая, уходит в сопровождении самок.

Пользователи интернета, просмотревшие ролик, шутят, что нужно было всего лишь позвонить пожарным, чтобы они приехали и сняли большую кошку с дерева.