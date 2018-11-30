Начата проверка по факту нарушений пожарной безопасности в школе под Новгородом

Официальные представители прокуратуры Демянского района Новгородской области объявили о начале проверки пожарной безопасности в школе, расположенной в деревне Великий Заход. Проверка, по данным издания "ПолитЭксперт", должна быть завершена до десятого декабря.
"Если в филиале Демянской школы в деревне Великий Заход будут выявлены нарушения соблюдения правил пожарной безопасности, то по факту будут назначены меры прокурорского реагирования", — отмечают офпредставители облпрокуратуры Новгорода.
Ранее, напомним, о проблемах с пожарной безопасностью в школе деревни Великий Заход рассказывали родители школьников, обеспокоенные отсутствием действий, направленных на устранение выявленных в учебном заведении нарушений.
Речь идет о деревянной двухэтажной школе, которая была построена более полувека назад. В здании школы не хватало эвакуационных выходов, использовалось опасное печное отопление, а также были проблемы с огнестойкостью строительных конструкций. К началу учебного года часть нарушений была устранена, однако часть осталась — этому поспособствовали проблемы с финансированием. Теперь родители детей боятся, что школу могут закрыть совсем, и школьникам Великого Захода придется ездить на учебу в Демянск.
Подъехало еще немного доказательств того, что дело приходится иметь с жуткими «псаками», в голове у ...
Живописный водоем, который находится на краю обрыва. Есть на карте Европы совершенно необыкновен...
Порошенко не соврал, что скоро украинские военные корабли будут стоять в Крыму. Мужик сказал - мужик сделал.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.