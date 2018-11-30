Начата проверка по факту нарушений пожарной безопасности в школе под Новгородом

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Официальные представители прокуратуры Демянского района Новгородской области объявили о начале проверки пожарной безопасности в школе, расположенной в деревне Великий Заход. Проверка, по данным издания "ПолитЭксперт", должна быть завершена до десятого декабря.

"Если в филиале Демянской школы в деревне Великий Заход будут выявлены нарушения соблюдения правил пожарной безопасности, то по факту будут назначены меры прокурорского реагирования", — отмечают офпредставители облпрокуратуры Новгорода.

Ранее, напомним, о проблемах с пожарной безопасностью в школе деревни Великий Заход рассказывали родители школьников, обеспокоенные отсутствием действий, направленных на устранение выявленных в учебном заведении нарушений.

Речь идет о деревянной двухэтажной школе, которая была построена более полувека назад. В здании школы не хватало эвакуационных выходов, использовалось опасное печное отопление, а также были проблемы с огнестойкостью строительных конструкций. К началу учебного года часть нарушений была устранена, однако часть осталась — этому поспособствовали проблемы с финансированием. Теперь родители детей боятся, что школу могут закрыть совсем, и школьникам Великого Захода придется ездить на учебу в Демянск.