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Создана программа по борьбе с интернет-зависимостью

Пятница, 30 Ноября 2018 09:50
Создана программа по борьбе с интернет-зависимостью Фото из открытых источников

Интернет-зависимость может представлять собой не менее серьезную проблему, чем зависимость от наркотических веществ или алкоголя. Такой вывод сделали в Совете Европы, где намереваются бороться с этим опасным явлением.

 

Борьба с интернет-зависимостью — это одно из приоритетных направлений работы авторов программы, разрабатываемой в рамках инициатив по преодолению аддикций.

 

Рабочая программа, о которой идет речь, разрабатывается под председательством Португалии в т.н. группе Помпиду — это платформа Совета Европы по совместному преодолению злоупотреблений наркотическими препаратами, предусматривающая также борьбу с их незаконным распространением.

 

"Новая программа, охватывающая 2019-2022 годы, подразумевает приоритетность мер, направленных на борьбу с такими видами зависимости, как интернет-зависимость. Эта аддикция, если что, не так давно была признана мировым медицинским сообществом опасной патологией", — говорят официальные представители Европейского Совета.

 

Зависимость от интернета, по данным ученых из Национального института здоровья США, вызывает многочисленные неврологические проблемы, может спровоцировать расстройства психики, проблемы со взаимодействием с социумом, и так далее. То есть, это действительно очень опасное явление, на которое необходимо обращать самое пристальное внимание.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Интернетзависимость
 

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