Во рту строителя выросла опухоль размером с голову

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Гигантская опухоль, образовавшаяся на нижней челюсти строителя из Филиппин, мешает мужчине жить, однако у него нет денег на хирургическую операцию по удалению новообразования. О филиппинском строителе, в челюсти которого выросла опухоль размером с голову, пишет Daily Mail.

Тридцатилетний Леонардо Морис уверен, что опухоль начала расти после того, как он получил травму, играя в баскетбол несколько лет назад. "Моя челюсть начала болеть и распухать, и я ничего не мог поделать с этим. Я все ждал, когда опухоль спадет, а она становилась все больше", — говорит Морис.

Когда филиппинцу было двадцать три года, врачи диагностировали у него амелобластому — опухоль доброкачественной природы, которая разрослась из эпителия зубного сосочка. Со временем амелобластома достигла невероятных размеров — она мешает мужчине жить и есть, однако Леонардо не может ничего предпринять, так как его дохода (мужчина работает на стройке) не хватает на дорогостоящую операцию.

"Я могу есть только суп", — признается мужчина. Возможно, после серии публикаций в мировых СМИ, случаем Леонардо заинтересуется какой-нибудь благотворительный фонд, и филиппинец в итоге избавится от чудовищной опухоли.