В Австралии обнаружили корову ростом два метра

Огромная корова, живущая на одной из ферм Австралии, привлекла внимание пользователей интернета со всего мира — еще бы, ведь животное по кличке Никерс является по-настоящему исполинским. Материал, посвященный гигантской корове, опубликовал информационный портал "НьюИнформ".
Фермер Джоф Пирсон, в хозяйстве которого выросла мега-корова, признается, что если бы не аномальные размеры Никерс, он давно бы уже отправил животное на бойню.
Из разговора с фермером, кроме того, выясняется, что Никерс — никакая не корова, а бык ("— Я подоил вашу корову. — У нас бык."), который был крупным с самого детства. Если посмотреть на других коров и быков на ферме Пирсона, то Никерс видно сразу — огромное животное действительно выделяется на фоне остальных.
Что и не удивительно, так как рост быка составляет внушительные сто девяносто четыре сантиметра, а масса совсем немного не дотягивает до полутора тонн.
"Вообще мне надоело слишком назойливое внимание к моей корове — мне звонят чуть ли не в четыре утра и настойчиво требуют устроить встречу с Никерс. Ну сколько можно? Ну подумаешь, большая корова, ну что тут такого?", — добавляет хозяин животного.
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