Что побуждает россиян делать благотворительные взносы?

Двадцать восьмого ноября отмечается Всемирный день сострадания, организованный для пропаганды ненасилия в широком понимании термина. Сегодня принято вспоминать и о благотворительности, которая является неотъемлемым элементом милосердия.
Представители информационного портала "НьюИнформ" побеседовали с российской актрисой Эвелиной Бледанс, которая кроме своей основной деятельности, занимается благотворительными инициативами. Бледанс, в частности, работает в фонде "Даунсайд Ап", созданном для помощи людям, живущим с синдромом Дауна.
Рассуждая о причинах, которые побуждают жителей Российской Федерации заниматься благотворительностью, Эвелина Бледанс отметила что-то вроде "стадного чувства", но в хорошем значении.
"Сейчас наступил такой интересный момент, когда у людей появилось стадное чувство, но, разумеется, в хорошем понимании этой фразы. То есть, благотворительность стала привычным и естественным явлением — люди смотрят, как в соцсетях и на ТВ постоянно собирают средства в помощь кому-то, и сами начинают участвовать в таких инициативах. И это очень хорошая тенденция, свидетельствующая об определенном этапе в развитии общества", — говорит актриса.
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