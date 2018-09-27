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Экс-ученик пожертвовал орган для спасения ненавистной учительницы

Четверг, 27 Сентября 2018 09:29
Экс-ученик пожертвовал орган для спасения ненавистной учительницы Фото из открытых источников

Двадцатипятилетний медик из Малайзии пожертвовать часть своей печени учительнице, которая била его палкой в начальных классах. Об интересном случае пишет издание AsiaOne.

 

По данным СМИ, события имели место в городе Петалинг-Джая. Молодой человек по имени Джером Чин узнал о серьезном заболевании своей бывшей учительницы от ее дочери. Девушка, с которой Чин поддерживал дружеские отношения в школе, рассказала, что ее матери требуется пересадка печени, однако найти совместимых доноров невероятно сложно.

 

"В детстве я терпеть не мог строгую учительницу, которая всегда держала при себе палку, и нередко пускала ее в ход, чтобы наказать моих одноклассников или меня. Но когда я вырос, то осознал, что обижаться нет смысла — все-таки учительница обращала на меня внимание и пыталась научить меня чему-то", — заявил Чин.

 

В начале текущего месяца бывшей учительнице Чина пересадили шестьдесят семь процентов его печени. Сам экс-ученик не считает свое пожертвование чем-то героическим — он говорит, что просто оказался в нужное время в нужном месте.

 

Ранее, как отметил бывший ученик, врачи забраковали нескольких доноров, которые могли пожертвовать часть своей печени, так что найти подходящего донора для его учительницы действительно было довольно непросто.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Донорство
 
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