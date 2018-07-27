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Священник РПЦ МП Георгий Кочетков о Крещении Руси

Пятница, 27 Июля 2018 15:57
Священник РПЦ МП Георгий Кочетков о Крещении Руси Фото из открытых источников

Георгий Кочетков занимает должность ректора Свято-Филаретовского православно-христианского института.

 

28 июля церковь вспоминает Крещение Руси. Какое отношение это событие имеет к современному российскому обществу?

 

Наше современное общество не только не соотносит себя с церковными и историческими реалиями, но даже противится такому соотнесению. Это вообще характерно для людей постсоветского пространства, где обществу ещё только предстоит появиться. Поэтому люди не помнят и исторических дат, а если им о них и напоминают, то нередко лишь с какой-то утилитарной целью. Но 1030-летие Крещения Руси – ещё и попытка привлечь внимание к истории, к корням, ко всему тому, что выворочено и выморочено, потому что есть люди, которым не хочется продолжать своё безродное существование, а хочется чего-то более прочного и живого, потому что глубокие корни – это и знак более глубокой жизни. А отсутствие корней – скорее, знак того, что это или лишь обыденная жизнь, или вообще отсутствие жизни.

 

Ещё с празднования 1000-летия Крещения Руси ставится вопрос: нужно ли нам второе крещение?

 

Всё дело в том, что понимать под вторым крещением. В каком-то смысле после советского времени второе крещение нужно всем нам. Нужно очиститься от скверны тех ужасных грехов и преступлений, которые в массовом масштабе совершались на всех территориях, где была советская власть, в том числе украинской и российской. Только это должен быть не просто обряд, не просто совершение таинства, а что-то более глубокое, экзистенциальное, целожизненное. Господь Бог должен как бы снова сойти на нашу землю, чтобы присутствовать в нашей жизни, в нашей истории. Но для этого нужно её очистить покаянием всех за всех, даже за врагов. Революция научила нас молиться за врагов, как об этом писал ещё в 1919 году Максимилиан Волошин. Нам важно это воспринять, понять и довести до конца, потому что покаяние до сих пор не произошло. Ни о каком покаянии бо́льшая часть народа в нашей стране ещё ничего даже не слышала, уж не говоря об окраинах бывшей Российской империи, где это совсем плохо воспринимается. Все думают, что виноват кто-то другой – русские или ещё кто-то, но не думают о том, что им самим надо в первую очередь покаяться. И второе крещение в таком, духовном смысле – как очищение и обновление народа – сейчас было бы необходимо. А если иметь в виду просто церковный обряд, таинство, то речь, конечно, не об этом.

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Крещение Руси
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