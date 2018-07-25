Запущен специализированный сервис вакансий в области освоения космоса

Фото из открытых источников

Superjob и международная аэрокосмическая компания Galaktika запустили специализированный сервис вакансий в области освоения космоса. Подробнее - в материале Planet Today.

Сервис впервые предоставляет весь спектр вакансий в области освоения космоса, востребованных уже сегодня.

В список актуальных вакансий вошли:

Специалист по общему проектированию ракетно-космических комплексов

Специалист по увязке наземного оборудования и эксплуатации ракетно-космических комплексов

Специалист по динамике и баллистике

Специалист по аэродинамике

Специалист по гидродинамике

Специалист по прочностным расчетам

Специалист по тепловым расчетам

Управление проектами в аэрокосмической отрасли

Маркетолог в аэрокосмической отрасли

Инженер по проектированию конструкций ракет

Инженер по проектированию композитных конструкций

Специалист по проектированию жидкостных ракетных двигателей и их узлов

Специалист по проектированию пневмо- и гидросистем, а также пневмо- и гидроагрегатов

Инженер-механик

Специалист по проектированию электромоторов

Специалист по проектированию силовой электроники

Специалист по алгоритмам систем управления

Специалист по системам связи

Специалист по созданию электронных систем управления

Программист электронных систем

Программист клиентского программного обеспечения

Инженер-технолог по металлообработке и сварке

Инженер-технолог по композитным конструкциям и аддитивному производству

Инженер-конструктор наземных сооружений

Специалист по эксплуатации ракетно-космических систем

Специалист по обслуживанию наземного оборудования

Специалист по расчетам траекторий выведения

Специалист по безопасности и охране окружающей среды

Создание специализированного сервиса вакансий в области освоения космоса отвечает запросу на обновление кадрового состава ракетно-космической отрасли, озвученному генеральным директором госкорпорации “Роскомос” Дмитрием Рогозиным 23 июля на встрече с учащимися образовательного центра “Сириус”.