Любимец семьи съел паспорта и испортил семье отпуск

Фото из открытых источников

Для того, чтобы понять, почему члены запечатленной на фото семьи не улыбаются, нужно взглянуть в нижнюю часть изображения. Видите лежащие на полу поврежденные паспорта? Их погрыз пес, который грустно смотрит на нас с фотографии.

И сделал он это, как сообщает таблоид The Daily Mail, осветивший эту печальную историю, как раз перед тем, как семья из Великобритании должна была ехать в отпуск на Майорку.

"Мы не едем в отпуск" — такую фразу сказал жене и детям глава семейства, когда увидел, в чем заключается причина шума, разбудившего семью с утра. Выяснилось, что паспорта детей, которые их мать зачем-то оставила на видном месте, погрыз домашний любимец — кокер-спаниель Бейли.

Семья из Уинчестера пыталась восстановить документы, но для этого нужно было ждать несколько рабочих дней, а времени уже не было — отпуск начинался буквально завтра.

В итоге владельцам игривой собаки пришлось платить 1300 долларов, чтобы организатор отпуска перенес поездку на месяц. Из этой печальной истории можно сделать довольно простой вывод — если у вас есть собака или другие активные домашние животные, то не оставляйте документы и ценные вещи на виду.