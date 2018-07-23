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Жительница Австралии, сломавшая позвоночник после прыжка с парашютом, снова взялась за старое

Понедельник, 23 Июля 2018 14:08
Жительница Австралии, сломавшая позвоночник после прыжка с парашютом, снова взялась за старое Фото из открытых источников

Женщина из Австралии по имени Эмма Кэри, которая пять лет назад сломала позвоночник и раздробила кости таза в результате неудачного прыжка с парашютом, сообщила о своем намерении взяться за старое.

 

Австралийка, по данным издания Metro, отправляется в Швейцарию, где она сломала позвоночник, чтобы снова прыгать с парашютом. Зачем? Просто потому, что может.

 

"Одна мысль о том, чтобы вернуться в Швейцарию, где все произошло, вызывала у меня панический ужас, однако я все же решилась преодолеть свой страх — я возвращаюсь в Европу, чтобы снова прыгнуть", — сообщила Кэри подписчикам своей страницы в "Инстаграме".

 

Жительница Австралии получила серьезные травмы после того, как прыгнула с парашютом и приземлилась на живот — женщине в итоге пришлось заново учиться ходить и осваивать прочие простейшие вещи. В данный момент Эмма чувствует себя более-менее нормально, если не считать недержание, которым она страдает из-за поврежденных кишечника и мочевого пузыря.

 

Кэри признается, что путешествовать с приобретенными в результате неудачного прыжка проблемами стало значительно сложнее, однако трудности ее не пугают, а лишь раззадоривают.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости парашют
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