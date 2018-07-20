43-летняя женщина лишилась ноги из-за пореза при бритье

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Неудачное бритье ног довело жительницу Великобритании до ампутации конечности — пишет таблоид The Daily Mail, по данным которого, британка лишилась ноги из-за запущенной язвы на месте пореза.

По словам пострадавшей сорокатрехлетней женщины по имени Таня Черножуков, она порезалась, когда занималась бритьем ноги. В место пореза, очевидно, попала какая-то инфекция, так как на нем образовался угрожающий на вид струп.

Мать Тани советовала ей обратиться за медицинской помощью, но женщина не считала это необходимым.

Обращаться к врачу, тем не менее, все равно пришлось — через неделю нога начала болеть просто невыносимо. Тане выписали сильнодействующие антибиотики, однако лекарства не помогли — нога позеленела, почернела, и продолжала болеть.

Ситуация осложнялась диабетом, который обнаружили у женщины — из-за болезни язва не уменьшалась, а лишь только росла. В итоге у Тани началась гангрена, избавиться от которой удалось только при помощи ампутации ноги. Этому, однако, предшествовали восемнадцать месяцев настоящего ада, на протяжении которых женщина испытала на себе огромное число разнообразных методов лечения.