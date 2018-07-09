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Российская продавщица прокалывала иностранным фанатам презервативы

Понедельник, 09 Июля 2018 09:44
Российская продавщица прокалывала иностранным фанатам презервативы Фото из открытых источников

Непростую миссию взяла на себя 62-летняя продавщица из Нижнего Новгорода, решившая улучшить генофонд Российской Федерации путем прокалывания презервативов, которые у нее приобретали иностранные болельщики, наводнившие город в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018.

 

"Иностранцам это только в удовольствие, а у нас благодаря им улучшится генофонд. Посмотрите на нашу алкашню и на парней из-за рубежа — наши не выдерживают никакого сравнения", — говорит продавщица Людмила, нисколько не сомневающаяся в правильности своих действий.

 

Женщина отмечает, что о качестве генов своего собственного потомства она позаботилась уже давно — она родила двойню от иностранца, посетившего СССР в рамках Олимпиады-1980.

 

Единственное, о чем не подумала женщина — это венерические заболевания, риск передачи которых многократно увеличивается при использовании продырявленных презервативов.

 

Не оценили старания Людмилы и владельцы магазина, в котором она вела свою деятельность государственной важности — женщину попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию, когда выяснилась правда о происхождении "улучшающих генофонд" презервативов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Презервативы
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