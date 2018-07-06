Составлен список самых необычных бикини в мире

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С момента изобретения купальника бикини прошло семьдесят с лишним лет, поэтому им уже никого не удивишь. Дизайнеры, разрабатывающие новые модели бикини, вынуждены, соответственно, придумывать какие-то совсем уж безумные вещи — пишет сайт drimtim.ru, представивший подборку самых необычных купальников бикини.

Существует, например, бикини из... пиццы. Этот уникальный съедобный купальник стоит довольно недешево и изготавливается исключительно на заказ, но возможность произвести фурор на пляже, съев свои трусики, определенно того стоит.

Для тех, кого не впечатляют съедобные предметы одежды, дизайнеры создали ультраминималистичный бикини с трусиками без тесемок. То есть, к телу они крепятся при помощи жесткого каркаса. Вряд ли эта штуковина является удобной в ношении, но стиль, опять же, требует жертв.

Если вам подарили купальник, то не забудьте намочить его перед тем, как надевать на пляж, потому что существуют растворимые в воде бикини.

Для тех, кто не умеет плавать, подойдет надувной бикини. Выглядит дико, но забавно. Любителям гаджетов можно посоветовать бикини со встроенными солнечными панелями — от этого купальника можно подзарядить смартфон. А для людей, которые привыкли бороться со стрессом при помощи лопания пузырчатой пленки, изобрели одноразовые бикини из этого материала.