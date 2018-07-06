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Турист из Литвы пытался выстрелить из «Авроры» по Зимнему дворцу

Пятница, 06 Июля 2018 10:21
Турист из Литвы пытался выстрелить из «Авроры» по Зимнему дворцу Фото из открытых источников

Правоохранителям Северной столицы пришлось применить физическую силу против сумасшедшего туриста из Литвы, который намеревался захватить крейсер "Аврора" и открыть огонь по Зимнему дворцу.

 

О подробностях инцидента, который имел место в Санкт-Петербурге пятого июля, сообщает Федеральное агентство новостей. По данным которого, литовского туриста довольно быстро задержали, однако для того, чтобы разобраться в мотивах мужчины, понадобилось некоторое время.

 

"Мужчина, который приехал в Санкт-Петербург из Клайпеды, пытался попасть на борт "Авроры" по трапу, который в момент инцидента был открыт. Турист кричал о том, что собирается выстрелить по Зимнему дворцу и тем самым начать новую революцию в России. Попытка захвата крейсера была оперативно пресечена, с нарушителем особо не церемонились, но он в итоге не пострадал", — сообщают источники в силовых структурах.

 

Согласно уточненным данным, задержанный сорокалетний прибалт страдает от психиатрического заболевания — этот факт подтвердили медики, которые осмотрели мужчину. Стоит отметить, что задержание сумасшедшего литовца происходило на глазах у туристов из Японии, которые как раз приехали на экскурсию по "Авроре", так что выглядело все это довольно комично и печально одновременно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Туристы
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