Турист из Литвы пытался выстрелить из «Авроры» по Зимнему дворцу

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Правоохранителям Северной столицы пришлось применить физическую силу против сумасшедшего туриста из Литвы, который намеревался захватить крейсер "Аврора" и открыть огонь по Зимнему дворцу.

О подробностях инцидента, который имел место в Санкт-Петербурге пятого июля, сообщает Федеральное агентство новостей. По данным которого, литовского туриста довольно быстро задержали, однако для того, чтобы разобраться в мотивах мужчины, понадобилось некоторое время.

"Мужчина, который приехал в Санкт-Петербург из Клайпеды, пытался попасть на борт "Авроры" по трапу, который в момент инцидента был открыт. Турист кричал о том, что собирается выстрелить по Зимнему дворцу и тем самым начать новую революцию в России. Попытка захвата крейсера была оперативно пресечена, с нарушителем особо не церемонились, но он в итоге не пострадал", — сообщают источники в силовых структурах.

Согласно уточненным данным, задержанный сорокалетний прибалт страдает от психиатрического заболевания — этот факт подтвердили медики, которые осмотрели мужчину. Стоит отметить, что задержание сумасшедшего литовца происходило на глазах у туристов из Японии, которые как раз приехали на экскурсию по "Авроре", так что выглядело все это довольно комично и печально одновременно.