Няня притворилась беременной, а затем украла чужого младенца

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Двадцатиоднолетняя жительница Новой Зеландии Надин Манукау-Тоявалу оказалась обладательницей недюжинного преступного разума — отмечают местные правоохранители, с большим трудом раскрывшие противоправный замысел девушки. Новозеландка, как сообщает таблоид The Daily Mail, притворялась беременной, чтобы похитить ребенка из семьи, у которой она работала няней.

Манукау-Тоявалу работала няней у обеспеченной семьи, проживающей в пригороде Окленда. Присматривая за ребенком по вечерам, девушка решила украсть его. Для этого она разработала довольно хитроумный план, ключевым элементом которого стала ее фальшивая беременность.

Надин на протяжении нескольких месяцев носила накладной живот, а когда до "родов" оставалось уже немного времени, даже устроила вечеринку, которую принято устраивать по этому поводу в американской культуре.

Когда настал "час икс", двоюродный брат Надин проник в дом, где она работала, и украл малыша и некоторые ценные драгоценности. Последнее было необходимо для того, чтобы сымитировать ограбление.

Преступный план девушки в конце концов раскрылся — в итоге Надин Манукау-Тоявалу отправилась за решетку на три года. Ее брата-сообщника приговорили к штрафу в две тысячи долларов и четырем сотням часов общественных работ.