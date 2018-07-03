Американец оригинально оплатил парковку спустя 44 года‍

Фото из открытых источников

Житель Соединенных Штатов Америки, решивший оплатить парковочный талон, выписанный сорок четыре года назад, в немалой степени удивил местных правоохранителей.

"Дорогая полиция, я сорок с лишним лет собирался оплатить этот парковочный талон и все никак не находил времени для этого. Но тянуть дальше уже просто нельзя, так что вот 5 долларов. С ув., Дейв", — прочитали полицейские штата Калифорния в записке, которая прилагалась к конверту с деньгами.

Выписанный в 1974 году парковочный талон предполагал уплату двух долларов, так что заплатив пять, мужчина по имени Дейв считал, что покроет набежавшие в течение десятков лет проценты.

Но нет — по-хорошему Дейву следовало бы заплатить двадцать долларов — отметили полицейские, которые, тем не менее, все равно поблагодарили американца за его поступок.