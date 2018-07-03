Американец оригинально оплатил парковку спустя 44 года‍

Житель Соединенных Штатов Америки, решивший оплатить парковочный талон, выписанный сорок четыре года назад, в немалой степени удивил местных правоохранителей.
"Дорогая полиция, я сорок с лишним лет собирался оплатить этот парковочный талон и все никак не находил времени для этого. Но тянуть дальше уже просто нельзя, так что вот 5 долларов. С ув., Дейв", — прочитали полицейские штата Калифорния в записке, которая прилагалась к конверту с деньгами.
Выписанный в 1974 году парковочный талон предполагал уплату двух долларов, так что заплатив пять, мужчина по имени Дейв считал, что покроет набежавшие в течение десятков лет проценты.
Но нет — по-хорошему Дейву следовало бы заплатить двадцать долларов — отметили полицейские, которые, тем не менее, все равно поблагодарили американца за его поступок.
Тяжелые времена наступают для Североатлантического Альянса, который из некогда монолитной структуры ...
Пустыня Намиб — это древнейшая пустыня, существующая уже 55-80 миллионов лет, которая проходит по за...
Лучшим игроком матча Нигерия - Аргентина признан Диего Марадона, забивший два косяка на трибуне.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.