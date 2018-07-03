Свидетельства экспертов: Царские останки оказались не настоящими

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Зимой этого года были публично представлены данные экспертиз, которые проводилась с так называемыми «екатеринбургскими останками», о чем сообщает издательский дом «Совершенно секретно». На основе этих данных, еще в конце прошлого века Правительственная Комиссия приняла решение о том, что останки принадлежат Царской Семье. Как известно, останки были торжественно захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга как Царские.

Российская Православная церковь с этим не согласилась на том основании, что в деле имеется огромное количество противоречий, которые не позволяют признать, что это царский род.

Эксперт Юрий Григорьев, который уже очень давно занимается этим расследованием, сообщает, что тела находились в болотистой почве, в которой много гумусовых кислот, которые разрушают ДНК, и по этой причине провести ее исследование невозможно.

Одиннадцать лет назад в Поросенковом Логу было найдено место костра и оттуда извлекли костные фрагменты, первичная экспертиза которых подтвердила, что они принадлежат Цесаревичу Алексею и Великой Княжне Марии. Но наука утверждает: если кости находились более 2-х часов при температуре выше 150 градусов, то разрушение ДНК в них настолько сильное, что генетическое исследование становится невозможным.

Все факты говорят о том, что экспертиза полностью сфабрикована.