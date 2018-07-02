Галина Анохина: Россия развеяла мифы о русской неулыбчивости

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Чемпионат мира по футболу 2018, который приняла Россия, стал мировым событием не только спортивного, но и культурного значения. Он нанес сильнейший удар по тем стереотипам, которые господствовали в мире в отношении России и россиян. Многие иностранцы даже разочаровались в собственных масс-медиа, которые изображали Россию мрачной и опасной страной, а россиян – вечно хмурыми и необщительными людьми. Бразильцы и корейцы, мексиканцы и хорваты, исландцы и нигерийцы – все они оказались в настоящем восторге от того приема, который оказали им в нашей стране. Да и русские теперь не кажутся такими уж неулыбчивыми и «холодными».

Между тем, миф о русской неулыбчивости родился на Западе не случайно. Все дело – в различиях менталитета русских и американцев / европейцев. На Западе улыбка – дежурное проявление вежливости. Когда вам улыбается американец, это ровным счетом ничего не значит. Знаменитая американская улыбка – элемент западного делового этикета и не более того. Поэтому улыбка у многих американцев и европейцев выглядит столь неестественной и натянутой. Ведь когда человек нервничает, испытывает напряженность, он непроизвольно улыбается, чтобы скрыть свое беспокойство. Американцы и европейцы с помощью улыбки прикрывают страх, смущение, стеснение и другие чувства, которые могут возникнуть при общении с незнакомыми людьми.

В России – совершенно иное отношение к улыбке. Русскую улыбку нужно заслужить, даже обслуживающий персонал в магазине или ресторане не будет просто так улыбаться клиенту. Для русского человека улыбка – выражение позитивных эмоций, признательности какому-то человеку или радости от встречи с ним. Когда русский человек улыбается собеседнику, он показывает, что тот ему симпатичен. Поэтому приезжие с Запада и принимают русскую «неулыбчивую» вежливость за проявление какой-то эмоциональной черствости или холодности. Но это совсем не так.

Кстати, во время Чемпионата-2018 русские улыбались много и искренне. Атмосфера праздника, царящая в двенадцати российских городах, принимавших иностранных болельщиков, способствовала всеобщему радостному настроению. Гости из самых разных стран мира восхищались доброжелательностью и общительностью хозяев чемпионата. Россияне с удовольствием знакомились с иностранцами, общались с ними и даже языковые барьеры не становились преградой для такого дружеского общения. В свою очередь, гости смогли почувствовать настоящее русское гостеприимство и увидеть искреннюю, а не фальшивую улыбку.

Болельщики из самых разных стран мира, будь то исландцы или сенегальцы, были приятно удивлены русской толерантностью. Никто не чувствовал плохого отношения к себе, политические проблемы вообще никак не сказывались на общении с простыми россиянами. Например, британские футбольные болельщики остались недовольны тем, как Россию и русских освещают в британских СМИ. Целый ряд британцев, которых интервьюировали российские журналисты, отметил, что больше не будет верить британским масс-медиа, которые намеренно очерняли образ России – нормальной и развитой страны.

Еще одна черта россиян, которая поразила иностранцев – готовность всегда прийти на помощь. Конечно, присутствие десятков тысяч зарубежных болельщиков в российских городах не могло обойтись без эксцессов. Но россияне всегда были готовы помочь – подсказать, как добраться до гостиницы, вмешаться, если таксист явно завышал цену. Удивлялись иностранцы и развитому кругозору россиян – наш гражданин, в отличие от того же американца, куда лучше осведомлен о других странах мира, в том числе и расположенных очень далеко от России.

Иностранные гости с удивлением обнаружили, что в российских городах можно прекрасно проводить время – много кафе и ресторанов, красивые парки, интересная архитектура. Некоторым болельщикам так понравилось в нашей стране, что они хотят приехать сюда вновь.

Чемпионат – 2018 показал всему миру, что Россия – приветливая и цивилизованная страна, отдых в которой может быть очень комфортен и интересен. Уже сейчас можно предсказать, что после завершения чемпионата в нашу страну увеличится поток иностранных туристов. В этом плане проведение спортивного мероприятия такого уровня стало блестящей пиар-акцией для нашей страны и выгодной инвестицией, которая позволит серьезно укрепить отечественный туристический бизнес.

Галина Анохина, основатель, генеральный директор и ведущий бизнес-тренер компании «ЛАБОРАТОРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»