Модель Victoria's Secret будет судиться с отелем, в котором ее покусали клопы

Фото из открытых источников

Расположенная в Калифорнии гостиница Embassy Suites, позиционирующая себя в качестве довольно престижного заведения, оказалась каким-то рассадником клопов — в этом на собственной шкуре убедилась модель Сабрина Джейлс, которую чуть было не съели ужасные кровососущие насекомые, когда она имела несчастье поселиться в отеле.

"Я покрылась ужасными укусами, с которыми могла сниматься разве что для какой-то социальной рекламы о жертвах насекомых", — рассказывает покусанная постельными клопами модель и плачет.

Сейчас тридцатиоднолетняя Сабрина выглядит более-менее нормально, но еще совсем недавно ее тело представляло собой один сплошной укус — говорят юристы модели, отмечая, что теперь руководство гостиницы Embassy Suites должно покрыть все расходы на лечение и реабилитацию, а также выплатить кругленькую сумму за моральный ущерб.

"Наша клиентка сотрудничала с такими известными брендами, как Victoria's Secret, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Versace и Valentino, поэтому случай, безусловно, экстраординарный. Мы будем добиваться справедливого судебного решения", — говорят представители модели, уже оформившие судебный иск против Embassy Suites.