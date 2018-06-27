Санкт-Петербург отметит День молодежи с размахом

Сегодня, двадцать седьмого июня, Российская Федерация отмечает День молодежи — организованные по случаю праздничные мероприятия, которые пройдут по всей территории страны, не обойдут стороной и Санкт-Петербург — сообщает информационный ресурс politexpert.net
Молодому поколению, как отметили депутаты Законодательного собрания, принадлежит ключевая роль в формировании будущей славной истории великой России, поэтому связанным с молодежью событиям необходимо уделять особенное внимание.
"Задачи, подразумевающие реализацию потенциала, который заложен в каждом молодом жителе Российской Федерации, являются чрезвычайно важными для государства, потому что именно от молодежи зависит будущее нашей страны. Россия очень нуждается в талантливых, энергичных и амбициозных молодых людях, которые, при этом, будут использовать свои положительные качества во благо родины", — говорят парламентарии.
В День молодежи в Петербурге будут проходить многочисленные праздничные мероприятия — в частности, концерты, спортивные и творческие события, а также развлекательные и образовательные ивенты. Массовые мероприятия, при этом, будут осуществляться не только сегодня, но и в ближайшие дни.
Долгие разговоры о создании некоего аналога НАТО - но "только для европейцев", наконец. вылились во ...
Когда-то на берегу японского города Рикудзэнтаката произрастала сосновая роща Таката Мацубара. В ней...
Интервьюер: «Как вы думаете, сборная Бразилии 1970 года смогла бы победить сегодняшнюю Аргентину?»
Пеле: «Да».
Интервьюер: «С каким счетом?»
Пеле: «1-0»
Интервьюер: «И всё?»
Пеле: «Ну, большинство из нас уже старше 75 лет».
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.