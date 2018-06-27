Санкт-Петербург отметит День молодежи с размахом

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Сегодня, двадцать седьмого июня, Российская Федерация отмечает День молодежи — организованные по случаю праздничные мероприятия, которые пройдут по всей территории страны, не обойдут стороной и Санкт-Петербург — сообщает информационный ресурс politexpert.net

Молодому поколению, как отметили депутаты Законодательного собрания, принадлежит ключевая роль в формировании будущей славной истории великой России, поэтому связанным с молодежью событиям необходимо уделять особенное внимание.

"Задачи, подразумевающие реализацию потенциала, который заложен в каждом молодом жителе Российской Федерации, являются чрезвычайно важными для государства, потому что именно от молодежи зависит будущее нашей страны. Россия очень нуждается в талантливых, энергичных и амбициозных молодых людях, которые, при этом, будут использовать свои положительные качества во благо родины", — говорят парламентарии.

В День молодежи в Петербурге будут проходить многочисленные праздничные мероприятия — в частности, концерты, спортивные и творческие события, а также развлекательные и образовательные ивенты. Массовые мероприятия, при этом, будут осуществляться не только сегодня, но и в ближайшие дни.