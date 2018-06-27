Ученые узнали, как завоевать любую женщину мира

Фото из открытых источников

Мужчины, внешне соответствующие определенному антропологическому типу, имеют повышенные шансы покорить абсолютно любую женщину — заявляет сотрудница университета Рутгерса Хелен Фишер, описавшая этот самый антропологический тип по итогам масштабного исследования.

"Речь идет о мужчинах с приподнятыми бровями, прямым взглядом и широкой улыбкой. Так уж сложилось в результате эволюции, что сердца подавляющего большинства женщин тают именно при виде таких мужчин", — цитирует антрополога информационный ресурс inforeactor.ru

Фишер отмечает, что если природа не наградила вас перечисленными преимуществами для конкурентной борьбы, то не стоит "прыгать выше головы", то есть, при выборе партнера необходимо сосредоточиться на кандидатах, которые приблизительно соответствуют вам внешне.

"Мужчинам, которые предпочитают выбирать женщин для длительных, серьезных и стабильных отношений, я бы порекомендовала присмотреться к женщинам, которые немного старше их — они ведут себя более зрело и рассудительно, то есть, в меньшей степени руководствуются эмоциями", — говорит ученый.

А мужчинам, которые хотят продемонстрировать свою уверенность и стать заметнее, следует добавить в свой гардероб побольше красных вещей — они, как давно подметили психологи, чудодейственным образом способны притягивать женские взгляды.