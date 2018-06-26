В Китае девушку упросили покончить с собой ради забавы

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Правоохранители китайской провинции Ганьсу задержали граждан, которые наблюдали за задумавшей суицид девушкой, но вместо того, чтобы помешать ей свести счеты с жизнью, наоборот, упросили ее спрыгнуть с крыши.

Девушка в итоге спрыгнула с крыши высокого здания и разбилась, а собравшиеся внизу люди, которые просили ее сделать это, теперь находятся в руках правосудия — китайские средства массовой информации отмечают, что им, вероятнее всего, будут предъявлены обвинения в доведении до самоубийства.

"Они кричали: "Давай, прыгай уже, ну сколько можно тянуть" и прочие подобные вещи. Некоторые снимали происходящее камерами мобильных телефонов. Часть зрителей говорила что-то вроде: "Не томи, нам еще нужно успеть по делам". В общем, девушка все-таки пошла на поводу у обезумевшей толпы и спрыгнула вниз", — рассказывают полицейские.

Погибшей, как уточняется, было девятнадцать лет — она страдала от серьезного депрессивного расстройства после того, как стала жертвой домогательств в средней школе — на честь девушки покусился один из педагогов. По словам отца погибшей, она уже пыталась покончить с собой несколько раз.