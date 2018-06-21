Во Владивостоке найден разбившийся советский военный самолет‍

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Поисковикам, которые работали на территории расположенного во Владивостоке Ботанического сада, удалось обнаружить место, где пятьдесят с лишним лет назад разбился принадлежавший СССР военный самолет. Об уникальной находке сообщает информационный ресурс inforeactor.ru

По данным которого, поисковые работы осуществлялись силами специалистов Приморского общественного регионального поискового объединения "Авиапоиск". Поисковики обследовали предполагаемое место гибели самолета и обнаружили фрагменты советского воздушного судна.

Предполагается, что самолет, частью которого когда-то были обнаруженные фрагменты, разбился до 1969-го года. Причиной трагедии, вероятно, стало столкновение со склоном сопки, которая находится на берегу Седанского водохранилища.

"Авиакатастрофа, в результате которой погибло это воздушное судно, сопровождалась взрывом, который разбросал обломки самолета по значительной площади. Это обстоятельство препятствует обнаружению большей части фрагментов, однако некоторые из них мы все-таки обнаружили", — рассказывает начальник отряда, поисковиков Ярослав Ливанский.

В данный момент, как отметил Ливанский, специалисты сосредоточились на определении точной модели самолета, а также выяснении конкретной даты авиакатастрофы.