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Исследование: Россиянам нужны флаги, футболки, шарфы и Волк Забивака после победы над Саудовской Аравией

Понедельник, 18 Июня 2018 16:25
Avito: россиянам нужны флаги, футболки, шарфы и Волк Забивака после победы над Саудовской Аравией Фото из открытых источников

Сборная России одержала победу в матче-открытии Чемпионата мира по футболу 14 июня: со счетом 5:0 была повержена Саудовская Аравия. Уверенное выступление нашей команды вызвало рост интереса к символике страны на Avito. На первом месте по этому показателю оказались футболки, а маскот занял второе место, опережая флаги и шарфы.  Подробнее - в материале Planet Today.

 

Флаги

 

В минувшие выходные – после победы сборной России в первом матче ЧМ-2018 и в преддверии второй игры со сборной Египта 19 июня – на Avito вырос интерес к товарам с патриотической символикой и футбольным сувенирам.

 

Так, после игры 14 июня резко увеличилось число поисковых запросов на главный, согласно опросу Avito, атрибут болельщика – флаг России. 15 июня рост составил около 30% по сравнению с началом месяца. Ни товарищеская игра с Турцией 5 июня, ни День России 12 июня не смогли воодушевить граждан так, как долгожданная победа главной команды страны. 

 

Тройку лидеров по увеличению интереса по сравнению с началом «футбольного» месяца составили Калининград (+800%), Ростов-на-Дону (+600%) и Волгоград (+216%). Меньше всего ситуация изменилась в Саранске (+50%) и Санкт-Петербурге (+71%). Казань стала единственным городом, где было зафиксировано падение запросов на флаги (-14%).

 

Футболки

 

Если до начала мундиаля футболистов российской сборной не ругал только ленивый, то с первого матча они вернулись героями, а форма с их фамилиями на спине стала любимым сувениром. Всероссийский интерес вырос почти в пять раз, превысив в два раза аналогичные запросы перед товарищеским матчем с Турцией 4 июня и в День России. 

 

Рейтинг городов по росту интереса к футболкам возглавили Москва, где состоялся первый матч, и Санкт-Петербург: в первом случае он увеличился в 9 раз, во втором – в 5. В Сочи, Саранске и Волгограде особого повышения интереса не отмечено.

 

Сразу после победы на Avito появились футболки, показывающие счет в матче России и Саудовской Аравии – 5:0.

 

Шарфы

 

А вот к шарфам, столь популярному у футбольных фанатов атрибуту, интерес оставался примерно на одном уровне с начала июня: пики пришлись на матч 5 июня, День России и дебютную игру на Чемпионате мира. Теплый летний месяц не помеха для настоящего болельщика.

 

Самый значительный прирост интереса наблюдался в Самаре (+260%), Казани (+225%) и Калининграде (+140%). Увеличения поисковых запросов не отмечено в Саранске и Сочи. 

 

Волк Забивака

 

Помимо традиционных атрибутов болельщика, пользователи Avito активно интересовались главным символом Чемпионата мира. Волк Забивака вышел на пик популярности за июнь на следующий день после того, как россияне забили в ворота Саудовской Аравии пять безответных мячей. Интерес более чем удвоился относительно первых чисел месяца. 

 

Наибольшая активность в поиске маскота зарегистрирована среди жителей Казани (+225%), Калининграда (+80%) и Самары (+60%). В Саранске и Сочи роста интереса к Волку-футболисту не замечено. А вот в Нижнем Новгороде он снизился на 18,8% − вероятно, Забивак приобретено уже достаточно.

 

Сразу же после первого матча Чемпионата мира на Avito появилось множество самых разнообразных сувениров, например пивной бокал со светодиодами, выпущенный ограниченным тиражом к этой игре, билет, а также эксклюзивные значки. В Москве после победы сборной кто-то не пожалел выставить на продажу мяч, подписанный перед церемонией предварительной жеребьевки легендарным бразильским нападающим Роналдо. 

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Футбол
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