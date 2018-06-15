Тайм-менеджмент XXI века: как погрузиться в волну всеуспевания и сохранить свое душевное здоровье

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Перед современным обществом стоит задача - не просто все успевать, а, успевая многое, сохранять при этом свое эмоциональное здоровье.

Утопия? - Спросите вы. Реалии современной жизни! - отвечу я вам. Просто хорошая организация во времени и качественный системный подход.

Тайм-менеджмент XXI века предполагает развитие более глубоких отношений со временем, которые базируются на понимании того, что временем невозможно управлять! Это напрасная затея. Время - величина абсолютная и бесконечная, как Космос. А, значит, перед нами стоит другая задача - научиться управлять собой во времени, научиться сливаться с его потоком и внутри этого потока демонстрировать высокий уровень самоорганизации.

И тут нам на помощь приходит системный подход, реализацию которого я вижу на трех основных уровнях: метафизики, психологии и физики.

Метафизика - это мир чувственных энергий. Это то странное необъяснимое чувствование времени, которое не совпадает с привычными гражданскими часами. Например, все нам очень хорошо знакомо ощущение, что в ожидании время тянется бесконечно долго, а на свидании с любимым человеком - бесконечно быстро; чувство, что какой-то отрезок времени “пронесся как один день”; или ощущение, что “все было как вчера” тогда, как речь идет о событиях давно минувших дней.

Сегодня всеми искомый поток жизни тоже метафизичен, поскольку выходит далеко за пределы логического обоснования дел, решений и поступков.

Поток жизни невозможно поймать, привычно отсчитывая ход гражданских часов. Поток жизни можно только почувствовать, чтобы слиться с ним, испытывая бесконечную радость от каждого прожитого дня.

В рамках привычной жизни это реализуется во внутреннем понимании того, что для вас ценно и актуально здесь и сейчас. Если все вокруг намекают о том, что “мне пора замуж”, указывая на мой возраст, а мое внутреннее ощущение направляет меня в получение образования, то верным будет второе, поскольку это и будет моим метафизическим потоком. Логически мое окружение это решение не поймет и не примет, тогда как метафизически я буду “плыть” в потоке своей жизни, успевая больше, чем другие. Потому что в потоке - сила, в потоке - энергия, в потоке находятся все необходимые ресурсы.

Кстати, личностный талант оказаться в “нужное время и в нужном месте” - это тоже способность почувствовать метафизику времени, чтобы “влиться” в поток его событий.

Метафизика времени также проявляется в индивидуальном природном темпе каждого человека. Есть люди медлительные (копуши), а есть очень шустрые. Свой ритм важно учитывать при работе с мечтами и планами, а также при реализации личных целей.

Принимать метафизику времени, значит, уважать природный ритм времени, развивать способность слышать его сигналы и уметь сливаться с ним в единое целое. А это значит, что все привычные временнЫе и возрастные лимиты неактуальны и необоснованны; не существует понятий “рано или поздно”, “вовремя или невовремя”, “не успела или опоздала”. А существует лишь метафизический поток каждого отдельного человека, а также дела, поступки и решения, которые необходимо реализовать внутри этого потока.

Спросите себя прямо сейчас, в чем ваш поток? Чем бы вам хотелось сейчас заниматься? Где и с кем вам комфортно находиться? В какой сфере жизни вы чувствуете сейчас наибольшую силу? Что в данный момент у вас получается легко и свободно, как бы идет само собой? Это и будет вашим потоком.

Следующий уровень отношений со временем - это уровень психологии. И здесь актуально поговорить о восприятии времени, которое мы осознанно выводим в позитивное русло.

В обществе принято активно использовать такие фразы, как “убить время”, “потратить время”, “времени мало”, “нет времени”, “времени недостаточно”, “ничего не успеваю”, “закручена, как белка в колесе”, “загнана, как лошадь”, “вся в бегах” и прочие фразы. Согласитесь, это негативное восприятие времени, которое отображает некие ментальные программы, сформированные в нашей голове. И неудивительно, что в физической реализации событий и дел мы действительно начинаем многое не успевать, бесконечно закручиваясь в ритме жизни, ведь нам нужно постоянно подтверждать эти установки.

Я предлагаю отказаться от них навсегда и заменить их на более позитивные. Например, фразу “нет времени на изучение английского языка” можно озвучить в ее более позитивном варианте - “для меня английский язык сейчас неактуален, я увлечена своим хобби”; а фразу “я не успеваю заниматься спортом” заменить на такую - “для меня сейчас в приоритете построение карьеры, а к спорту я вернусь позже”. И так во всем.

Как видите, сохраняя общий смысл фразы, мы меняем лишь подход и восприятие, осознанно заменяя их на более позитивные. Потренируйтесь и у вас все получится. Немного практики, и вы сами не заметите, как начнете по-другому описывать время.

Важно понимать, что 24 часа в сутках - это огромный временнОй ресурс. Он был вчера, он есть сегодня, он будет завтра и еще последующие десятки лет. И это бесценный актив, которым мы вправе распоряжаться. Поэтому всякий раз говорить о том, что “времени мало”, это несколько некорректно, согласитесь.

В рамках восприятия времени очень помогает выработка определенного позитивного отношения через практику настроев. Просто говорите себе почаще “Я все успеваю!”, “У меня все получается!”, “У меня достаточно времени, чтобы все успевать”. Рано или поздно новая ментальная программа станет частью вашего мышления, и вы действительно начнете все успевать.

Попробуйте прямо сейчас перефразировать какую-то свою фразу о времени, которую вы используете чаще всего, описывая события своей жизни.

После того, как вы произведете необходимые метафизические и психологические “настройки”, о которых мы говорили выше, можно переходить к практическим советам и рекомендациям - т.е. начинать работать с личным временем на уровне физики.

7 лет назад, когда я начала свой бизнес, будучи мамой двух маленьких детей, я задала себе проактивный вопрос: где найти дополнительные часы в сутках. И вот какие я нашла решения.

Во-первых, я обратилась к практике ранних подъемов и начала каждый день вставать в 5 утра. Это решение подарило мне 3 часа дополнительного времени.

Во-вторых, я полностью отказалась от просмотра телевизора и от бесцельной навигации по сети. Эта идея также сработала и помогла мне найти другие 3 часа дополнительного времени.

Еще 2 часа я нашла в более эффективной организации дня, благодаря инструментам, которые я опишу ниже.

Таким образом, у меня появилось 8 часов дополнительного времени. И не изредка или время от времени, а каждый день. Только подумайте, в сутках нашелся целый рабочий день. Вот вам чудеса эффективного тайм-менеджмента.

Среди рабочих и доступных инструментов тайм-менеджмента, которые помогают многое успевать, я практикую следующие:

Совмещение разноплановых дел. Этот инструмент помогает эффективно реализовывать многозадачность и количественно успевать больше. Например, глажку белья я совмещаю с просмотром обучающего ролика или прослушиванием аудио книги, готовку или уборку - с семейными звонками (актуально для женщин!), любое ожидание - с чтением, планированием или обучением и т.д.

Делегирование. Актуально не только на работе, но и дома. Всякий раз, принимаясь за очередную задачу, спросите себя: “Кто бы это мог сделать за меня?”

Планирование: жизни, дня, недели, месяца, конкретной задачи. Планирование - это структура последующего движения, способность перенести туманное и неосязаемое (мечты, желания, представления) в четкое и осязаемое (прописанный на бумаге план). Без планирования любой тайм-менеджмент потерпит крах.

Смена активности. Так я называю практику осознанной смены деятельности - когда череда запланированных на день разноплановых задач сменяют друг друга в том порядке, который вы сами для себя задали. Это позволяет не уставать от рутины, вовлекать в работу разные отделы мозга и просто многое успевать. Кстати, эта практика хорошо работает с детьми, когда для них нужно организовать активность на каникулах, в незнакомых местах или во время ожидания.

Режим дня. Если мы говорим о сохранении эмоционального здоровья, то следование режиму - это базис успешного тайм-менеджмента. Лечь рано (до 23.00), проснуться рано (с 5.00 до 6.00), проспать достаточное для вашего организма количество часов (от 6-ти до 8-ми) и проснуться без будильника - в этом кроется ваше здоровье, молодость, красота и, кстати, адекватность.

Отдых. Важен не только в конце недели (в формате выходных) или 2 раза в год (в формате отпуска), но и каждый день - в формате простой прогулки, отдыха или 20-минутного дневного сна. Просто почаще позволяйте себе прилечь/присесть, подумать о своем, отключиться, остаться наедине.

Мечты. Помимо рутинных рабочих и бытовых задач у каждого человека должны быть заветные мечты. Мечты дарят вдохновение и “зажигают” наши глаза. Когда в сердце живут мечты, к которым мы страстно стремимся, любой тайм-менеджмент получает здоровую долю мотивации, и тогда все дела и задачи спорятся намного быстрее.

Получается такая формула: вы физически здоровы, ментально адекватны, веселы, бодры и, к тому же, эффективны.

Подумайте, какие из этих инструментов близки вам и какие из них вы могли бы применить в своей жизни уже сегодня.

На пути исполнения личных или рабочих дел, планов и задач мы осознанно или неосознанно реализуем ту или иную стратегию (тактику) движения.

Среди таких стратегий я выделяю следующие:

Многозадачность - выполнение разноплановых дел и задач в единый промежуток времени. Ее преимущество в том, что количественно мы успеваем много дел. А недостаток в том, что снижается концентрация, нарастает внутренняя суета, копится “незавершенка”.

Однозадачность. Потрясающая практика, позволяющая глубоко погрузиться в заданный вопрос, сконцентрироваться на его решении и довести его до полной реализации. Позволяет не создавать “незавершенку” и качественно выполнять задачи.

Поступательное движение. Реализуется через поэтапное (пошаговое) исполнение запланированных дел и задач; позволяет спокойно и качественно довести до конца любой вопрос.

Точечное движение. Характеризуется точностью и точечностью исполнения, когда не происходит распыления на ненужное, неактуальное, неважное. Такая стратегия помогает показать наилучший результат и высокое качество.

Искусство маленьких шагов. При этой стратегии большие цели, планы, мечты и задачи дробятся на более мелкие, а затем, на совсем мелкие и реализуются. Задача заключается в том, чтобы каждый день делать что-то, что позволит хоть на один маленький шаг приблизиться к реализации того, что было изначально запланировано.

Важно отметить, что описанные стратегии актуальны как для домашних, как для личных, так и для рабочих задач.

Расставляя акценты и подводя итоги, обращаю ваше внимание на следующее: уважайте природные законы, следуйте за потоком жизни, учитывайте свой индивидуальный ритм, говорите о времени в позитивном ключе, выбирайте лучшие стратегии, действуйте и развивайтесь. Все это позволит вам демонстрировать наивысший уровень организации.

Многие люди настраивают свой личный или рабочий тайм-менеджмент только через физический срез, обращаясь к практическим техникам и инструментам, но этого недостаточно. Ваш тайм-менеджмент тогда станет эффективным, когда вы начнете работать в системе, учитывая природные законы времени, а также свой индивидуальный ритм. Это позволит вам всегда быть на голову выше других в вопросах организации и показывать наилучший результат.

Чего вам искренне и желаю!

Мария Ледда

женский тренер,

автор методологии системного развития

www.marialedda.com