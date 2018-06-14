Ольга Нерсисян: Life-менеджмент как искусство управления своей жизнью

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Действительно ли можно сделать свою жизнь управляемой? Что дает искусство управления жизнью?

Сделать жизнь управляемой не просто можно, а скорее нужно! Но многие довольствуются тем, что имеют, не подозревая, что можно что-то изменить, не верят в свои возможности, идут на поводу предубеждений «у меня все равно ничего не получится, так зачем и мучиться?». Но если у вас есть желание идти в ногу со временем, наслаждаться гармонией жизни, получать от неё больше радости и удовольствия, быть счастливым и одновременно успешным, то управлять всеми этим счастьем придется вам.

Вокруг много соблазнов, многие пытаются манипулировать нами. Получается, что нашей жизнью управляют все кому не лень, а мы только теряем время, энергию, деньги, а порой, и здоровье. Жизнь нельзя прожить на черновик, чтобы потом переписать набело, но у нас всегда есть выбор.

Как управление жизнью влияет на жизненный успех?

Управление жизнью учитывает наши способности, ресурсы, возможности и таланты. Мы понимаем, какие способности нам необходимо развить, для того чтобы достичь поставленной цели. Все это в итоге приводит к жизненному успеху, когда чувствуешь, что ты стоишь у штурвала корабля своей жизни и чётко представляешь, куда плыть.

Можно ли «с нуля» стать успешным человеком?

«Если вы не хотите, чтобы ваше завтра было похожим на вчера, сделайте что-нибудь по-другому». Вначале, конечно, может потребоваться помощь профессионалов, чтобы определиться с целями и задачами, разобраться с потребностями и возможностями, оценить ресурсы, выстроить стратегию и тактику управления для достижения жизненного успеха.

Что лежит в основе искусства управления своей жизнью?

В основе – понимание общей картины жизни во всех ее областях, чёткое представление своих целей и задач в соответствии со своими ценностями. Умение применять накопленный опыт, опираясь на индивидуальные концепции и принципы. Умение направлять усилия для достижения целей, стараясь полностью раскрыть и использовать свой потенциал.

Какую роль в управлении жизнью играет способность эффективно управлять своим временем?

Одну из главных! Время бесценно. Но если у вас намечены чёткие планы, они всегда будут отчетливо показывать вектор направления вашего движения. Прямой путь наименее затратный и наиболее эффективный.

Помогает ли искусство управления жизнью правильно ставить цели и их добиваться?

Одна из главных жизненных целей – жить в гармонии с собой и миром, чтобы чувствовать себя успешным и счастливым. Достигаем мы её в том случае, когда оправдываются наши ожидания от жизни. Искусство управления жизнью состоит как раз в правильности постановки целей и задач. Если цель поставлена не верно, мотивация для ее достижения стремится к нулю.

Ставить цели и добиваться их помогает, например, одна из техник коучинга «Колесо жизненного баланса». Используя ее, можно визуально определить, что и в каких сферах жизни надо подкорректировать, чтобы она стала сбалансированной, в какую сферу вложить больше сил и энергии, на что обратить внимание.

Как научиться управлять своей жизнью? Что для этого требуется?

Решить для себя, что вы хотите и готовы изменить свою жизнь. Начать надо с простого: определиться с желаниями и потребностями, исключить все предубеждения (у меня не получится, я не знаю как, я не смогу и т.д.). Оценить степень своей компетентности, имеющиеся ресурсы. Начертить свое «колесо жизни», расставить приоритеты и выбрать сектора, с которыми будете работать в первую очередь.

Можно обратиться за помощью, пройти тренинги или семинары, чтобы проще и быстрее получить результат. Профессионалы знают массу техник и приемов, которые помогут в этом. Часто так бывает, что уже в процессе работы меня спрашивают: «Вы волшебница?» или «Может быть, вы колдунья? Вы перевернули всю мою жизнь. Я даже и не подозревал(ла), что могу быть счастлив до такой степени!». Конечно, нет никакого волшебства, просто так работают техники в «сговоре с запросами» самих клиентов. Но я согласна с тем, что изменения начинают происходить буквально на грани чего-то мистического. Сколько работаю, столько приятно удивляюсь этим результатам, за что просто влюблена в свое дело! А такие вопросы для меня – высшая степень доверия и высочайшая оценка нашей с клиентом работы.

Как правильно выбрать наставника?

Так же, как выбираете врача или мастера: по рекомендациям, по рейтингу, по собственной интуиции. Интересуйтесь стажем работы, направлениями психологии, в которых работает специалист. Хорошо, если направлений несколько. Задавайте вопросы. Если после встречи с выбранным наставником вы вдруг почувствовали себя некомфортно – этот специалист не для вас. Доверяйте своим ощущениям. Ваша удача не пройдет стороной!

Нерсисян Ольга, практический психолог, профессиональный коуч, кандидат психологических наук, Доктор Phd., стаж работы в области психологии более 14 лет, член международной профессиональной психотерапевтической лиги, член международной Ассоциации позитивной психотерапии, член международной общественной Ассоциации холистической психологии и психотерапии при ООН.