Четверг 14 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Ольга Нерсисян: Life-менеджмент как искусство управления своей жизнью

Ольга Нерсисян: Life-менеджмент как искусство управления своей жизнью

Четверг, 14 Июня 2018 12:58
Ольга Нерсисян: Life-менеджмент как искусство управления своей жизнью Фото из открытых источников

Действительно ли можно сделать свою жизнь управляемой? Что дает искусство управления жизнью?

 

Сделать жизнь управляемой не просто можно, а скорее нужно! Но многие довольствуются тем, что имеют, не подозревая, что можно что-то изменить, не верят в свои возможности, идут на поводу предубеждений «у меня все равно ничего не получится, так зачем и мучиться?». Но если у вас есть желание идти в ногу со временем, наслаждаться гармонией жизни, получать от неё больше радости и удовольствия, быть счастливым и одновременно успешным, то управлять всеми этим счастьем придется вам.

 

Вокруг много соблазнов, многие пытаются манипулировать нами. Получается, что нашей жизнью управляют все кому не лень, а мы только теряем время, энергию, деньги, а порой, и здоровье. Жизнь нельзя прожить на черновик, чтобы потом переписать набело, но у нас всегда есть выбор.

 

Как управление жизнью влияет на жизненный успех? 

 

Управление жизнью учитывает наши способности, ресурсы, возможности и таланты. Мы понимаем, какие способности нам необходимо развить, для того чтобы достичь поставленной цели. Все это в итоге приводит к жизненному успеху, когда чувствуешь, что ты стоишь у штурвала корабля своей жизни и чётко представляешь, куда плыть.

 

Можно ли «с нуля» стать успешным человеком?

 

«Если вы не хотите, чтобы ваше завтра было похожим на вчера, сделайте что-нибудь по-другому». Вначале, конечно, может потребоваться помощь профессионалов, чтобы определиться с целями и задачами, разобраться с потребностями и возможностями, оценить ресурсы, выстроить стратегию и тактику управления для достижения жизненного успеха.

 

Что лежит в основе искусства управления своей жизнью?

 

В основе – понимание общей картины жизни во всех ее областях, чёткое представление своих целей и задач в соответствии со своими ценностями. Умение применять накопленный опыт, опираясь на индивидуальные концепции и принципы. Умение направлять усилия для достижения целей, стараясь полностью раскрыть и использовать свой потенциал.

 

Какую роль в управлении жизнью играет способность эффективно управлять своим временем?

 

Одну из главных! Время бесценно. Но если у вас намечены чёткие планы, они всегда будут отчетливо показывать вектор направления вашего движения. Прямой путь наименее затратный и наиболее эффективный.

 

Помогает ли искусство управления жизнью правильно ставить цели и их добиваться?

 

Одна из главных жизненных целей – жить в гармонии с собой и миром, чтобы чувствовать себя успешным и счастливым. Достигаем мы её в том случае, когда оправдываются наши ожидания от жизни. Искусство управления жизнью состоит как раз в правильности постановки целей и задач. Если цель поставлена не верно, мотивация для ее достижения стремится к нулю.

 

Ставить цели и добиваться их помогает, например, одна из техник коучинга «Колесо жизненного баланса». Используя ее, можно визуально определить, что и в каких сферах жизни надо подкорректировать, чтобы она стала сбалансированной, в какую сферу вложить больше сил и энергии, на что обратить внимание.

 

Как научиться управлять своей жизнью? Что для этого требуется?

 

Решить для себя, что вы хотите и готовы изменить свою жизнь. Начать надо с простого: определиться с желаниями и потребностями, исключить все предубеждения (у меня не получится, я не знаю как, я не смогу и т.д.). Оценить степень своей компетентности, имеющиеся ресурсы. Начертить свое «колесо жизни», расставить приоритеты и выбрать сектора, с которыми будете работать в первую очередь. 

 

Можно обратиться за помощью, пройти тренинги или семинары, чтобы проще и быстрее получить результат. Профессионалы знают массу техник и приемов, которые помогут в этом. Часто так бывает, что уже в процессе работы меня спрашивают: «Вы волшебница?» или «Может быть, вы колдунья? Вы перевернули всю мою жизнь. Я даже и не подозревал(ла), что могу быть счастлив до такой степени!». Конечно, нет никакого волшебства, просто так работают техники в «сговоре с запросами» самих клиентов. Но я согласна с тем, что изменения начинают происходить буквально на грани чего-то мистического. Сколько работаю, столько приятно удивляюсь этим результатам, за что просто влюблена в свое дело! А такие вопросы для меня – высшая степень доверия и высочайшая оценка нашей с клиентом работы. 

 

Как правильно выбрать наставника?

 

Так же, как выбираете врача или мастера: по рекомендациям, по рейтингу, по собственной интуиции. Интересуйтесь стажем работы, направлениями психологии, в которых работает специалист. Хорошо, если направлений несколько. Задавайте вопросы. Если после встречи с выбранным наставником вы вдруг почувствовали себя некомфортно – этот специалист не для вас. Доверяйте своим ощущениям. Ваша удача не пройдет стороной!

 

Нерсисян Ольга, практический психолог, профессиональный коуч, кандидат психологических наук, Доктор Phd., стаж работы в области психологии более 14 лет, член международной профессиональной психотерапевтической лиги, член международной Ассоциации позитивной психотерапии, член международной общественной Ассоциации холистической психологии и психотерапии при ООН.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости жизнь
Главное за сутки
Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин…
Станислав Говорухин умер после продолжительной болезни Станислав Говорухин умер после продолжительной болезни Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался в 10:37 мск в подмосковном санатории "Барвиха". Об этом сообщил на заседании нижней палаты парламента спикер Вячеслав Володин. "В 10:37 в…
Турция предложила России вместе производить С-500 Турция предложила России вместе производить С-500 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может поучаствовать в производстве российского ЗРК С-500. Об этом он сказал в интервью телеканалу 24 TV, пишет A Haber. По его словам,…

Читайте также
Увеличение пенсионного возраста в России. Что нужно знать? Увеличение пенсионного возраста в России. Что нужно знать? Основной сценарий повышения пенсионного возраста, выбранный правительством Российской Федерации, предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до шестидесяти пяти лет для мужчин и до шестидесяти трех для женщин. Однако это, по…
Сергей Бачин: Задача Павловской гимназии — растить и воспитывать будущую элиту страны, патриотов своего Отечества Сергей Бачин: Задача Павловской гимназии — растить и воспитывать будущую элиту страны, патриотов своего Отечества Учитель должен быть не ретранслятором знаний, а сценаристом и режиссером образовательных событий в жизни ребенка. Его задача создавать ситуации проживания и усвоения того опыта, который вступающий на путь взрослой жизни…
Яндекс.Погода: на выходных в Москве немного потеплеет Яндекс.Погода: на выходных в Москве немного потеплеет В выходные дни в Москве немного потеплеет, но жары ждать не приходится. По данным Яндекс.Погоды, в воскресенье днём будет около 14 °C — это на шесть градусов ниже среднего показателя…
Пассажирка самолета потребовала остановить лайнер на ходу Пассажирка самолета потребовала остановить лайнер на ходу "Остановите, я сойду", — кричала неадекватная пассажирка авиарейса "Мельбурн - Перт", чем несколько напугала других пассажиров. О странном инциденте в небе над Австралией сообщил портал ABC News. Происшествие, по уточненным…
Интернет и СМИ
Фото
Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...

Видео

 

"Небесная кара". В Подмосковье Ил-76 по ошибке сбросил 40 тонн воды на ДПС

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Американские школьники с нетерпением ждут каникул.

Теперь никаких уроков и тебя не убьют в школе как минимум до осени.

Еще »
Самые популярные материалы
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге
Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.