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Наталья Алексеева о правильном выборе жизненного стиля и его влиянии на профессиональный рост

Четверг, 14 Июня 2018 12:35
Наталья Алексеева о правильном выборе жизненного стиля и его влиянии на профессиональный рост Фото из открытых источников

Благодаря технологии тета-хилинг очень много людей узнали меня. И благодаря этой технологии я создала множество своих практик, провела множество разных семинаров и курсов, от которых растет благосостояние и трансформируется денежное мышление. 

 

На своих семинарах я показываю людям, что же, на самом деле, такое деньги, и откуда они берутся, откуда они идут. И сегодня я хочу показать всю глубину, почему необходимо развивать себя как профессионала, какая жизненная позиция способствует быстрому продвижению по карьере.

 

Я хочу, чтобы вы очень правильно смотрели на свою жизнь, потому что ваши мысли определяют вашу жизнь. Это только ваше мышление – то, как вы думаете, так вы и действуете. Исходя из того, какие действия вы делаете, так вы и живете. Поверьте, никто вами не управляет. Только вы сами. Вы сами хозяева своей жизни. Поэтому только ваше мышление определяет вашу судьбу. Моя задача сегодня настроить ваше мышление правильно.

 

Задумывались ли вы когда-нибудь, что произойдет с нами, что произойдет с людьми, когда деньги потеряют свою ценность. Я вам покажу, что произойдет, и это всего лишь способ нашего мышления, чтобы вы именно в эту эпоху, когда люди говорят о кризисе, видели для себя новые возможности, так как для нас кредитов и денежной нехватки не существует – это всё иллюзия.

 

Представьте, если бы ценность денег ушла. Что тогда произойдет с людьми в мире? Мы хотим кушать, мы хотим одеваться, мы хотим обучаться, мы хотим жить счастливо. Это естественно для человека. За счет чего тогда вы можете позволить себе иметь условия для счастливой жизни – воздух, воду, тёплый дом, семью, красивую одежду и предметы в вашем доме, путешествия и отдых в красивых отелях?

 

Это все можно получить за счёт вашего профессионализма. Когда как таковые деньги исчезают, на первый план выходят ваши ценности, ваш профессионализм, ваши знания и ваши навыки. Что дальше у нас происходит? Мы начинаем обмениваться ценностями. И дело даже не в том, что я хорошо пеку хлеб, а ты шьешь одежду, и мы обменялись – ты сыт, я одета. Все намного глубже.

 

Посмотрите, как себя чувствует профессионал в этом мире, и есть ли у него страх голода, страх остаться на улице? Абсолютно нет. Он знает, что что бы ни произошло с его именно финансами, деньгами, он чувствует себя хорошо. Он не просто выживает. Нет. Он адаптируется в этой среде, и на фоне того, что происходит, он живёт и живёт достаточно хорошо. Опять за счёт чего – за счет профессионализма. За счёт того, что он умеет делать.

 

Теперь представьте, если у вас есть профессионализм, навык не в одном деле, а в нескольких, например, в пяти. Поверьте, мы, люди, способны развить в себе абсолютно любой навык, который выберем. Это еще один обман, когда нам внушают, что нам нужно выбрать какую-то одну деятельность, что-то одно делать всю свою жизнь. На самом деле мы можем с вами делать всё, в зависимости, что мы будем развивать.

 

Вы можете выбрать сейчас, что ваша душа пожелает. И поверьте, сейчас, благодаря очень скоростному движению, которое происходит в мире, можно обучиться любому навыку за 2-3 недели. И за определённое время необходимо просто наработать опыт, развиться до Профессионала. Подумайте, как бы вы себя чувствовали, понимая, что вы умеете делать и обладать определенными навыками.

 

Кто такой профессионал? Это человек, который хорошо владеет информацией, и у которого есть много опыта. На высоте профессионализма находятся те, кто постоянно добирает знания и применяет знания в опыте. И чем больше опыта, тем ваш профессионализм более расцветает. Формула гениальности говорит о том, что если ты сделаешь действие 10 000 раз, ты становишься гением в своей сфере.

 

У людей сейчас реальный страх потерять деньги, остаться без средств. Это самый глубокий страх. И я вам хочу показать, что этого страха нет. А есть лишь ваш выбор способа мышления. Когда вы понимаете, что за деньгами стоит ваш профессионализм – страха нет, потери денег нет, потому что вы всегда можете зарабатывать.

 

И предположим, что деньги могут быть в нашем бытие, однако у вас еще есть и ценность. Поэтому люди к вам пойдут, у вас будет обмен услугами и товарами и так далее. Вы опять будете считаться богатым и успешным человеком. Всегда.

 

Второе, что необходимо, чтобы профессионализм приносил доходы – это лидерская позиция, лидерские качества. Если в человеке нет лидерских качеств, они не развиты, про него говорят: «Умный, но бедный». Часто такие люди имеют много знаний и даже опыта, но продвинуться и заявить о себе не могут. Причины разные, у каждого свои.

 

Я хочу вам показать, что несмотря на все эти причины, вполне реально исправить ситуацию. Все зависит от вашего выбора. И есть пошаговая система, как укрепить себя в вере, в правильности вашего решения и развернуть вашу жизнь на 180 градусов.

 

Перестаньте сравнивать себя с другими. Глядя на других, особенно более профессиональных людей, вы теряете уверенность в себе. У меня были клиенты, которые вообще не умели даже видеть свои заслуги и результаты. Нам приходилось этому учиться. А ведь это главное – видеть, как ты сам(а) растешь, какие у тебя успехи. Так вы сами начинаете себя ценить. А если вы себя цените, вас ценят и другие люди.

 

Наталья Алексеева, создатель и идейный вдохновитель школы позитивного мышления "Spiritual Money", успешный предприниматель – имеет несколько источников дохода, создатель уникальной методики избавления от долгов и денежного потолка, обладает древними сакральными техниками завершения клятв и обетов бедности и нищеты, очищения поля от порч, сглазов и др. негатива, входит в десятку миллионеров ПЦ “Духовный Маркетинг”, сертифицированный тета-практик продвинутого уровня, автор тренингов, мастер-классов по трансформации денежного и бизнес мышления.

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги мышление
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