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«Avito Доставка» преодолела рубеж в 66 тысяч отправлений

Четверг, 14 Июня 2018 11:22
«Avito Доставка» преодолела рубеж в 66 тысяч отправлений Фото из открытых источников

Avito подводит промежуточные итоги работы сервиса доставки между частными пользователями за два месяца с момента его запуска. С начала апреля пользователи отправили по всей России более 66 тысяч товаров, а рекорд составил 2 115 отправлений в сутки. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Россияне пересылают видеокарты и вязальные машины 

 

Сейчас к сервису доставки подключено более 5 миллионов предложений на Avito – это более трети объявлений о продаже товаров  (36%). В Москве таких предложений уже более миллиона, а в Санкт-Петербурге – более полумиллиона. 

 

Чаще всего продавцы подключают функцию доставки при продаже одежды и обуви – 55% товаров в этой категории доступны для пересылки. На втором месте – товары для красоты и здоровья, на третьем – аудио- и видеотехника. В первую пятерку также вошли товары для компьютера и телефоны.

 

Средняя стоимость товара, отправленного с помощью Avito, составила 3 350 рублей, а масса – 1,7 кг. Самой дорогой посылкой стал набор из трех видеокарт (166 200 руб.), а из единичных товаров – спутниковый телефон за 138 тыс. рублей. А самыми крупногабаритными оказались вязальные машины, причем их было отправлено целых три. 

 

Другие заслуживающие внимания товары, отправленные по стране: инвалидное кресло, обвес на авто, мольберт, высота которого 165 см в собранном виде, и санимобиль. 

 

География отправлений 

 

Согласно данным Avito и Boxberry, самыми «отправляющими» городами с заметным отрывом стали Москва и Санкт-Петербург (45%), причем на столицу пришлась почти треть всех отправлений. 

 

Чаще всего пользователи делали внутригородские отправления по Москве – на этот маршрут пришлось 5% всех посылок.  Следующие по популярности три маршрута доставки проходят по двум крупнейшим городам: Москва – Санкт-Петербург (1,6%); Санкт-Петербург - Санкт-Петербург (1,5%); Санкт-Петербург – Москва (1,1%). Далее - отправления из Москвы в Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Воронеж. 

 

С запуском «Avito Доставки» россияне получили возможность отправлять товары на любые расстояния. Так, рекордным по расстоянию маршрутом стал Москва – Южно-Сахалинск: детский стульчик для кормления из Москвы преодолел более 6,6 тысяч километров авиаперелета. Зафиксированы и другие перевозки, связывающие европейскую часть России с Дальним Востоком, в частности, с Хабаровском, Петропавловском-Камчатским, Магаданом и Якутском. 

 

«Всего за пару месяцев новый сервис стал очень востребован среди пользователей Avito: сейчас доставка подключена более чем у 5 миллионов объявлений, и эта цифра постоянно растет. Пользователям стало доступно гораздо больше товаров по всей России, выросла скорость и количество сделок. Доставка стала драйвером междугородней торговли –  сейчас 85% посылок на Avito отправляется в другие населенные пункты. Мы рассчитываем, что благодаря росту количества пользователей и сделок рынок C2C-торговли в целом вырастет минимум на 50% в ближайшие несколько лет», отметил Эрик Финнас, руководитель General&e-commerce, Avito. 

 

«Возможность купить товар на Avito с доставкой — это не только расширение географии торговли для пользователей, но и определенная гарантия как для покупателя, так и для продавца. Доверие, которое сейчас формируется у физических лиц к данному сервису, станет мощной основой для развития рынка C2C-торговли», —  говорит руководитель направления «Письма и посылки» Boxberry Екатерина Киселева. 

 

Avito запустил услугу доставки в марте 2018 г. в партнерстве с Boxberry, «Тинькофф Банк» и Qiwi. Сейчас услуга доступна для частных лиц в более чем 650 населенных пунктах по всей России. 

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости avito
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